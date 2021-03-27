В эти выходные в Ида-Вирумаа будут дополнительно вакцинировать людей старше 70 лет

В Нарве, Силламяэ и Нарва-Йыэсуу люди 70 лет и старше могли забронировать время в дигирегистратуре или по телефону.

Всего для вакцинации в субботу и воскресенье в трех медицинских центрах имеется 2000 доз вакцины Moderna против вируса COVID-19. В Нарве вакцинацией занимаются Нарвская больница и Нарвский центр семейной медицины, в Силламяэ вакцинация проходит в Силламяэском медицинском центре Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus (семейные врачи), а люди из группы риска в Нарва-Йыэсуу вакцинируются договорным партнером Больничной кассы Tervisekeskus Corrigo.

Как сообщила член Правления Больничной кассы Майви Парв, вакцинировать будут пациентов в возрасте старше 70 лет, входящих в группу риска в связи с их болезнью и возрастом, поскольку показатели инфицирования в Ида-Вирумаа были очень высоким еще с рождества и вакцинация - лучшая возможность защитить пожилых людей от COVID-19. «Важно знать, что человек может забронировать время для вакцинации несколькими способами: во-первых, люди могут самостоятельно выбрать время вакцинации в дигитальной регистратуре digilugu.ee, также можно забронировать самостоятельно по нижеприведенным телефонным номерам, также и семейные врачи будут звонить людям. Другими словами, есть несколько способов пригласить людей на вакцинацию», - добавила Парв.

Нарвская больница планирует привить в выходные дни до 800 человек, Нарвский центр семейной медицины - 400 человек, Силламяэский медицинский центр Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus - 100, а медицинский центр Tervisekeskus Corrigo - 400. Если человек получил первую дозу вакцины, он может получить и вторую дозу.

Время для вакцинации также можно забронировать самостоятельно по нижеприведенным телефонным номерам, также необходимо позвонить по этим же номерам в выходные дни в случае, если оказалось, что человек не может прийти на вакцинацию в назначенное время.

Записаться на вакцинацию в Нарвской больнице можно с 9 до 17 часов по телефону 356 1144. В Нарвский центр семейной медицины можно позвонить для регистрации по номеру 35 614 50. Медицинский центр Corrigo проводит вакцинацию в Нарва-Йыэсуу. Забронировать время для вакцинации можно в общегосударственной дигитальной регистратуре digilugu.ee, или позвонив по телефону 333 1100 в будние дни с 8:00 до 16:30, а в выходные дни – по телефону 5389 3520. С Силламяэским медицинским центром Sillamäe Kajaka Arstiabikeskus можно связаться по телефону 392 5805.