ФОТО: BBC News

Попытки снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Эвер Гивен» пока не увенчались успехом. Эксперты опасаются, что его придется разгружать, а это может занять недели и привести к неожиданным последствиям, пишет Би-би-си.

Вокруг 400-метрового контейнеровоза «Эвер Гивен», который сел на мель в Суэцком канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно. Предпринятая в пятницу очередная попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.

Блокировка Суэцкого канала гигантским контейнеровозом создала крупный затор в Красном море, а количество судов, которые ожидают входа в канал, растет с каждым днем.

«Это повлияет на графики доставки по всему миру», - предупреждает главный инженер Maersk Ohio Джо Рейнольдс.

Советник президента Египта в пятницу выразил надежду, что ситуация разрешится в течение двух-трех дней. Но эксперты говорят, что если корабль так и не удастся сдвинуть с места, не прибегая к его полной разгрузке, то на решение проблемы могут уйти недели.

карта пробки в канале ФОТО: BBC

Потери мировой торговли

Суэцкий канал - один из самых востребованных торговых путей в мире. Через него проходит примерно 12% всего мирового товарооборота.

По данным компании Leth Agencies, в пятницу своей очереди пройти по каналу ожидали 237 судов: 107 находятся в порту Суэц в Красном море, 41 в середине канала и еще 89 в Порт-Саиде в Средиземном море.

Каждый час простоя кораблей обходится в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день или 400 млн долларов в час.

Ситуация может серьезно повлиять на логистические цепи по всему миру, предупреждает генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен, и компенсация непредвиденных расходов в конечном итоге ляжет на плечи потребителей.

«Мы получаем сообщения, что транспортные компании начали перенаправлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, самой южной точки Африки. Это дополнительное расстояние в примерно 5600 км и лишние 12 дней пути», - говорит Платтен.

The Ever Given ship aground in Suez on 24 March 2021 ФОТО: Reuters

Крупнейшие мировые компании по перевозке грузов Maersk и Hapag-Lloyd сейчас изучают возможность изменения маршрута своих судов.

Первым контейнеровозом, решившим пойти в обход, через мыс Доброй Надежды, стало родственное судно «Эвер Гивен» под названием «Эвер Грит». Оба они эксплуатируются тайваньской фирмой Evergreen Marine.

«Эвер Гивен» ФОТО: Reuters

Контейнеровоз «Эвер Гивен» ФОТО: EPA

Российское министерство промышленности и торговли пока не может оценить влияние ситуации с закрытием Суэцкого канала на поставки импортных товаров в Россию и их цены.

«Мы не оценивали на самом деле произошедшее, поэтому ответить на этот вопрос сейчас не смогу», - ответил глава министерства Денис Мантуров на этот вопрос журналистов в Краснодаре в пятницу.

Как можно вытащить «Эвер Гивен»?

На карте, размещенной на сайте Vessel Finder, видно нынешнее положение судна в окружении нескольких буксиров и катеров ФОТО: Vessel Finder

Еще одна попытка снять судно с мели в пятницу провалилась, и теперь спасательная операция сосредоточена на удалении песка и грязи с левой стороны носа судна, заявили технические специалисты «Эвер Гивен».

буксир ФОТО: EPA

Судно водоизмещением более 200 тысяч тонн со вторника пытаются сдвинуть с мели буксирами. Однако «Эвер Гивен» так прочно застрял прямо посередине песчаных отмелей, что никакие тросы не могут заставить его пошевелиться.

Теперь аварийные службы хотят сосредоточиться на том, чтобы выкопать песок и ил из-под носовой части судна, чтобы оно смогло двинуться вперед.

Техники говорят, что в распоряжении управления Суэцкого канала есть земснаряд, который способен вычерпывать около 2000 кубометров песка и ила каждый час.

корабль ФОТО: BBC

съемка из космоса ФОТО: BBC

Однако даже при такой эффективной работе для выкапывания ямы, достаточно глубокой, чтобы это могло позволить «Эвер Гивен» сдвинуться с места, потребуются недели.

Еще один вариант освободить Суэцкий канал от затянувшегося пребывания в нем гигантского контейнеровоза - полностью разгрузить корабль от примерно 20 тысяч тяжелых контейнеров. Но и этот способ имеет свои недостатки.

Контейнеры придется перегружать на берег или другие суда при помощи специальных кранов высотой не менее 60 метров.

Помимо того, что разгрузочным кранам будет трудно подойти к судну, неравномерно распределенный вес контейнеров на судне может привести к тому, что корабль просто сломается пополам.

Как инцидент с «Эвер Гивен» повлияло на судоходство в Суэцком канале

Нефтяной рынок реагирует

Проблемы в Суэцком канале в пятницу заставили снова подрасти цены на нефть. После продолжавшегося три недели падения в связи с потерей спроса из-за новых локдаунов в Европе цены поднялись на 2%.

По данным компании Kpler, которая отслеживает танкеры, из 39,2 млн баррелей нефти-сырца, перевозимых в день по морю в 2020 году, 1,74 млн проходит через Суэцкий канал.

На этой неделе цены на перевозку нефтепродуктов морским путем выросли почти в два раза, и пробка в Суэцком канале стала одной из причин.

На нефтяные рынки повлияла также эскалация конфликта в Йемене, где боевики нанесли удары по нефтеперерабатывающим предприятиям государственной компании Саудовской Аравии Aramco и ее военным объектам.

Ожидается также, что ОПЕК поддержит цены на нефть, сохранив производство на низком уровне.

Большая проблема

контейнеровоз ФОТО: Reuters

Контейнеровоз «Эвер Гивен» перегородил Суэцкий канал 23 марта. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.

Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.

В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.