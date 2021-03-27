"Эвер Гивен" в Суэцком канале: заторы в Средиземном и Красном морях все сильнее, потери для экономики все больше
Попытки снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз «Эвер Гивен» пока не увенчались успехом. Эксперты опасаются, что его придется разгружать, а это может занять недели и привести к неожиданным последствиям, пишет Би-би-си.
Вокруг 400-метрового контейнеровоза «Эвер Гивен», который сел на мель в Суэцком канале и перегородил дорогу другим судам, начали углублять дно. Предпринятая в пятницу очередная попытка снять контейнеровоз с мели провалилась.
Блокировка Суэцкого канала гигантским контейнеровозом создала крупный затор в Красном море, а количество судов, которые ожидают входа в канал, растет с каждым днем.
«Это повлияет на графики доставки по всему миру», - предупреждает главный инженер Maersk Ohio Джо Рейнольдс.
Советник президента Египта в пятницу выразил надежду, что ситуация разрешится в течение двух-трех дней. Но эксперты говорят, что если корабль так и не удастся сдвинуть с места, не прибегая к его полной разгрузке, то на решение проблемы могут уйти недели.
Потери мировой торговли
Суэцкий канал - один из самых востребованных торговых путей в мире. Через него проходит примерно 12% всего мирового товарооборота.
По данным компании Leth Agencies, в пятницу своей очереди пройти по каналу ожидали 237 судов: 107 находятся в порту Суэц в Красном море, 41 в середине канала и еще 89 в Порт-Саиде в Средиземном море.
Каждый час простоя кораблей обходится в астрономические суммы. Согласно данным Lloyd's List, блокировка канала ежедневно задерживает товаров на сумму почти 9,6 млрд долларов в день или 400 млн долларов в час.
Ситуация может серьезно повлиять на логистические цепи по всему миру, предупреждает генеральный секретарь Международной палаты судоходства Гай Платтен, и компенсация непредвиденных расходов в конечном итоге ляжет на плечи потребителей.
«Мы получаем сообщения, что транспортные компании начали перенаправлять свои суда вокруг мыса Доброй Надежды, самой южной точки Африки. Это дополнительное расстояние в примерно 5600 км и лишние 12 дней пути», - говорит Платтен.
Крупнейшие мировые компании по перевозке грузов Maersk и Hapag-Lloyd сейчас изучают возможность изменения маршрута своих судов.
Первым контейнеровозом, решившим пойти в обход, через мыс Доброй Надежды, стало родственное судно «Эвер Гивен» под названием «Эвер Грит». Оба они эксплуатируются тайваньской фирмой Evergreen Marine.
Российское министерство промышленности и торговли пока не может оценить влияние ситуации с закрытием Суэцкого канала на поставки импортных товаров в Россию и их цены.
«Мы не оценивали на самом деле произошедшее, поэтому ответить на этот вопрос сейчас не смогу», - ответил глава министерства Денис Мантуров на этот вопрос журналистов в Краснодаре в пятницу.
Как можно вытащить «Эвер Гивен»?
Еще одна попытка снять судно с мели в пятницу провалилась, и теперь спасательная операция сосредоточена на удалении песка и грязи с левой стороны носа судна, заявили технические специалисты «Эвер Гивен».
Судно водоизмещением более 200 тысяч тонн со вторника пытаются сдвинуть с мели буксирами. Однако «Эвер Гивен» так прочно застрял прямо посередине песчаных отмелей, что никакие тросы не могут заставить его пошевелиться.
Теперь аварийные службы хотят сосредоточиться на том, чтобы выкопать песок и ил из-под носовой части судна, чтобы оно смогло двинуться вперед.
Техники говорят, что в распоряжении управления Суэцкого канала есть земснаряд, который способен вычерпывать около 2000 кубометров песка и ила каждый час.
Однако даже при такой эффективной работе для выкапывания ямы, достаточно глубокой, чтобы это могло позволить «Эвер Гивен» сдвинуться с места, потребуются недели.
Еще один вариант освободить Суэцкий канал от затянувшегося пребывания в нем гигантского контейнеровоза - полностью разгрузить корабль от примерно 20 тысяч тяжелых контейнеров. Но и этот способ имеет свои недостатки.
Контейнеры придется перегружать на берег или другие суда при помощи специальных кранов высотой не менее 60 метров.
Помимо того, что разгрузочным кранам будет трудно подойти к судну, неравномерно распределенный вес контейнеров на судне может привести к тому, что корабль просто сломается пополам.
Как инцидент с «Эвер Гивен» повлияло на судоходство в Суэцком канале
Нефтяной рынок реагирует
Проблемы в Суэцком канале в пятницу заставили снова подрасти цены на нефть. После продолжавшегося три недели падения в связи с потерей спроса из-за новых локдаунов в Европе цены поднялись на 2%.
По данным компании Kpler, которая отслеживает танкеры, из 39,2 млн баррелей нефти-сырца, перевозимых в день по морю в 2020 году, 1,74 млн проходит через Суэцкий канал.
На этой неделе цены на перевозку нефтепродуктов морским путем выросли почти в два раза, и пробка в Суэцком канале стала одной из причин.
На нефтяные рынки повлияла также эскалация конфликта в Йемене, где боевики нанесли удары по нефтеперерабатывающим предприятиям государственной компании Саудовской Аравии Aramco и ее военным объектам.
Ожидается также, что ОПЕК поддержит цены на нефть, сохранив производство на низком уровне.
Большая проблема
Контейнеровоз «Эвер Гивен» перегородил Суэцкий канал 23 марта. По словам капитана судна, его буквально сдуло с курса мощным порывом ветра.
Это самое большое судно, которое когда-либо испытывало проблемы в акватории Египта. Его размеры - 59 на 400 метров (это длина четырех футбольных полей). Буксирам и спасательным катерам удалось развернуть судно вдоль берега, но этого недостаточно, чтобы возобновить навигацию.
В последний раз подобный инцидент в Суэцком канале произошел в 2017 году, когда из-за технических неисправностей на мель сел японский контейнеровоз. Тогда египтянам удалось возобновить судоходство в проливе всего за несколько часов.
Есть ли альтернативные Суэцкому каналу морские торговые пути? Об одном из них, Северном морском пути, рассказывает наш бизнес-корреспондент Алексей Калмыков.