На помощь полицейским коронапатрулям пришли криминалисты
Сотрудники криминального бюро Пыхьской префектуры пришли на помощь патрулям, чтобы проверить соблюдение коронавирусных ограничений.
Сотрудники криминального бюро Пыхьской префектуры пришли на помощь патрулям, чтобы проверить соблюдение коронавирусных ограничений.
«Чтобы остановить распространение вируса порой требуются и особо точные следовательские навыки», - пишет Пыхьяская префектура в социальных сетях.
«Ретивые работники криминального бюро ежедневно сталкиваются с серьезными преступлениями, но сегодня требуется рука помощи в другой сложной ситуации - для сокращения распространения вируса. Таким образом криминалисты помогают нашим патрулям увидеть, как соблюдаются ограничения и что происходит на коронавирусном фронте».
«Отпечатки пальцев ни у кого снимать не будут, ношение маски с увеличительным стеклом не будет изучаться, но вы обязательно услышите хороший совет, увидите с улыбкой и приложите все усилия, чтобы спасти лето», - говорится в заявлении в социальных сетях. .
«Понятно, что отпечатков пальцев ни у кого снимать не станут, никто не будет с лупой расследовать, носят ли люди маски, но люди обязательно услышат от нас добрый совет, увидят наши согретые улыбкой взгляды и оценят наши общие усилия во имя того, чтобы предстоящим летом Эстония не оказалось под замком», - отметили в Пыхьяской префектуре.