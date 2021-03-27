Сб, 27.03.2021
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На помощь полицейским коронапатрулям пришли криминалисты

Kui politseipatrullid tänavatel on tavalised, siis Lüganuse on otsustanud kaasata lisaks veel ka turvafirma. ФОТО: Matti Kämärä / Põhjarannik

Сотрудники криминального бюро Пыхьской префектуры пришли на помощь патрулям, чтобы проверить соблюдение коронавирусных ограничений.

«Чтобы остановить распространение вируса порой требуются и особо точные следовательские навыки», - пишет Пыхьяская префектура в социальных сетях.

«Ретивые работники криминального бюро ежедневно сталкиваются с серьезными преступлениями, но сегодня требуется рука помощи в другой сложной ситуации - для сокращения распространения вируса. Таким образом криминалисты помогают нашим патрулям увидеть, как соблюдаются ограничения и что происходит на коронавирусном фронте».

«Отпечатки пальцев ни у кого снимать не будут, ношение маски с увеличительным стеклом не будет изучаться, но вы обязательно услышите хороший совет, увидите с улыбкой и приложите все усилия, чтобы спасти лето», - говорится в заявлении в социальных сетях. . 

«Понятно, что отпечатков пальцев ни у кого снимать не станут, никто не будет с лупой расследовать, носят ли люди маски, но люди обязательно услышат от нас добрый совет, увидят наши согретые улыбкой взгляды и оценят наши общие усилия во имя того, чтобы предстоящим летом Эстония не оказалось под замком», - отметили в Пыхьяской префектуре.

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