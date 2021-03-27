На помощь полицейским коронапатрулям пришли криминалисты

«Чтобы остановить распространение вируса порой требуются и особо точные следовательские навыки», - пишет Пыхьяская префектура в социальных сетях.

«Ретивые работники криминального бюро ежедневно сталкиваются с серьезными преступлениями, но сегодня требуется рука помощи в другой сложной ситуации - для сокращения распространения вируса. Таким образом криминалисты помогают нашим патрулям увидеть, как соблюдаются ограничения и что происходит на коронавирусном фронте».

«Отпечатки пальцев ни у кого снимать не будут, ношение маски с увеличительным стеклом не будет изучаться, но вы обязательно услышите хороший совет, увидите с улыбкой и приложите все усилия, чтобы спасти лето», - говорится в заявлении в социальных сетях. .