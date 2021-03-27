Русскоязычная школа в причудском Калласте в этом году может закрыться

Третий год жители причудского города борются с волостными властями, отстаивая право на продолжение деятельности местной школы. После небольшого затишья, в среду, 24 марта, волостное собрание Пейпсияэре вновь подняло вопрос о реорганизации средней школы Калласте, пишет Rus.ERR .

Согласно принятому решению, с нового учебного года ученикам с 4 по 9 классы будет предложено перейти в школу деревни Колкья, а начальные классы объединятся с детским садом и продолжат работу в Калласте. Родители обратились к адвокату и изучают возможности оспаривания решения волостного собрания в суде