Русскоязычная школа в причудском Калласте в этом году может закрыться
По планам, осенью две русские школы в волости Пейпсияэре объединятся, таким образом 2021 год может стать последним в истории русскоязычной школы Калласте.
По планам, осенью две русские школы в волости Пейпсияэре объединятся, таким образом 2021 год может стать последним в истории русскоязычной школы Калласте.
Третий год жители причудского города борются с волостными властями, отстаивая право на продолжение деятельности местной школы. После небольшого затишья, в среду, 24 марта, волостное собрание Пейпсияэре вновь подняло вопрос о реорганизации средней школы Калласте, пишет Rus.ERR.
Согласно принятому решению, с нового учебного года ученикам с 4 по 9 классы будет предложено перейти в школу деревни Колкья, а начальные классы объединятся с детским садом и продолжат работу в Калласте. Родители обратились к адвокату и изучают возможности оспаривания решения волостного собрания в суде