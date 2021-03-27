Цены на металлолом в Эстонии рекордно высокие

«Несмотря на то, что в начале недели турецкая лира и государственные акции потерпели крах из-за отставки главы центробанка, мировая рыночная цена лома черных металлов остается высокой. Высокая цена продажи отражается и на текущих закупочных ценах, предлагаемых в Эстонии», - сказал Колламаа BNS.

По словам Колламаа, закупочная цена готовых к продаже черных металлов в таллиннском отделении Kuusakoski в настоящее время составляет до 260 евро за тонну, уровень цен был аналогичным в начале 2012 года и до этого в период кроны, весной 2008 года.

По словам Колламаа, прогноз цен на лом черных металлов на будущее очень сложно дать. «Сегодня мы знаем, что спрос растет, но есть много проблем в цепочках поставок», - сказал он.

«Однако надежды и ожидания, что почти все люди скоро будут вакцинированы и что правительства вложат в экономику триллионы долларов, могут по-прежнему оказывать положительное влияние на цены на лом черных металлов», - добавил Колламаа.

По словам Колламаа, закупочная цена на цветные металлы заслуживает особого внимания, потому что мировое предложение снизилось, а спрос вырос: «Эта причина привела к тому, что закупочная цена электротехнической меди в Таллиннском отделении Kuusakoski достигла 5 800 евро за тонну, в последний раз подобная закупочная цена выплачивалась 10 лет назад, в 2011 году».