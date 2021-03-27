Сб, 27.03.2021
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Кылварт: школьники, вероятно, этой весной за парты не вернутся

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart. ФОТО: Mihkel Maripuu / Postimees

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал порталу ERR, что не верит в возвращение учеников в школу в этом учебном году.

«Не нужно создавать иллюзий. К сожалению, нужно также учитывать, что в этом учебном году такой возможности не представится. Я уже и раньше давал понять это», - сказал Кылварт ERR.

«Моя позиция всегда заключалась в том, что ученики младших классов и дети с особыми образовательными потребностями должны как можно больше посещать школу. Дети с особыми образовательными потребностями могут ходить в школу, они не находятся на домашнем обучении. Но, глядя на динамику распространения вируса, люди должны быть готовы к худшему сценарию», - отметил Кылварт.

«Нет смысла говорить людям, что мы посмотрим еще две недели, а затем еще две недели. Людям легче, если они знают более длительные сроки», - пояснил Кылварт.

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