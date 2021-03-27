Фото ⟩ В Таллинне пьяный водитель протаранил десяток припаркованных автомобилей
Сегодня, 27 марта, в Таллинне в жилом районе пьяная женщина на автомобиле Audi протаранила десяток припаркованных машин.
Сегодня, 27 марта, в Таллинне в жилом районе пьяная женщина на автомобиле Audi протаранила десяток припаркованных машин.
В 11.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти на улице Нооркуу автомобиль Audi врезался в несколько припаркованных машин. По предварительным данным, повреждены были десять автомобилей, которые были припаркованы в трех разных местах.
Автомобиль Audi прекратил движение после последнего столкновения, за рулем находилась женщина средних лет в состоянии криминального алкогольного опьянения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.
Полиция отметила, что вождению в нетрезвом виде нет оправдания, это безответственно по отношению к себе и другим. Друга или знакомого нельзя пускать за руль в состоянии алкогольного опьянения. Полиция призывает сообщать о водителях с подозрительным стилем вождения по номеру 112.