Фото ⟩ В Таллинне пьяный водитель протаранил десяток припаркованных автомобилей

В 11.01 в Центр тревоги поступило сообщение, что в столичном районе Хааберсти на улице Нооркуу автомобиль Audi врезался в несколько припаркованных машин. По предварительным данным, повреждены были десять автомобилей, которые были припаркованы в трех разных местах.

Автомобиль Audi прекратил движение после последнего столкновения, за рулем находилась женщина средних лет в состоянии криминального алкогольного опьянения. Для выяснения всех обстоятельств происшествия возбуждено уголовное дело.