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  • В таллиннскую больницу на помощь врачам отправили военных парамедиков
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В таллиннскую больницу на помощь врачам отправили военных парамедиков

Десять парамедиков прибыли в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу. ФОТО: Lääne-Tallinna keskhaigla

В четверг в Ляэне-Таллиннскую центральную больницу прибыли десять парамедиков Куперьяновского пехотного батальона.

Молодые люди будут помогать в COVID-отделении больницы и в отделении экстренной медицинской помощи, сообщает Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Ляэне-Таллиннскую больницу.

В связи с большим количеством пациентов с коронавирусом Силы обороны готовы отправлять на помощь по 30 парамедиков одновременно в больницы Эстонии, сталкивающиеся с нехваткой врачей, сказал недавно Lõuna-Eesti Postimees главврач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.

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