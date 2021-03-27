В таллиннскую больницу на помощь врачам отправили военных парамедиков

Молодые люди будут помогать в COVID-отделении больницы и в отделении экстренной медицинской помощи, сообщает Lõuna-Eesti Postimees со ссылкой на Ляэне-Таллиннскую больницу.

В связи с большим количеством пациентов с коронавирусом Силы обороны готовы отправлять на помощь по 30 парамедиков одновременно в больницы Эстонии, сталкивающиеся с нехваткой врачей, сказал недавно Lõuna-Eesti Postimees главврач Сил обороны подполковник Тарго Лусти.