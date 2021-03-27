Картина дня: надежда на снижение заболеваемости, активная вакцинация в Ида-Виру и пьяное ДТП

РЕЙТИНГ 〉 Кто из эстонских политиков - лучший в словесных баталиях?

Как вы, наверное, замечали, общественные дебаты всегда получаются жаркими. В них побеждает тот, кто лучше сохраняет трезвый рассудок и хладнокровие, у кого быстрая реакция и острые слова, пишет Arter. В этом рейтинге представлены самые убедительные, умелые и интересные актеры отечественного политического театра. Читать далее...

ГРАФИКИ 〉 Пятница дала надежду на свет в конце коронавирусного тоннеля

Впереди еще долгий путь, но утренние новости пятницы порадовали Эстонию, которая лидирует по число заражений в Европе. Несколько членов Научного совета подтвердили, что ограничения предыдущей недели начали действовать. Читать далее...

ОТ РЕДАКЦИИ 〉 Идей нет? Идеи есть!

На этой неделе громом среди ясного неба прозвучала фраза: «У нас больше нет хороших идей», произнесенная сначала премьер-министром Каей Каллас, а потом - министром здравоохранения и труда Танелем Кийком. Читать далее...

ЛИЦО НЕДЕЛИ 〉 Я знаю, что вы будете делать этим летом

Председатель фракции «Отечества» Прийт Сибуль на этой неделе устроил в социальных сетях кампанию так называемых фоторамок с лозунгом "Жуй траву, Кая Каллас" ("Näri muru, Kaja Kallas"), обосновав ее своим несогласием с высказываниями премьер-министра, которая, напомним, несколькими днями ранее дала суровый прогноз-предостережение: если заболеваемость не снизится, Эстония останется закрытой на все лето. Читать далее...

Коронавирус выявлен у 1151 жителя Эстонии, скончались 13 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7738 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1151, то есть 14,9% от общего количества. Читать далее...

В Нарвской больнице необычное оживление: множество пенсионеров идут вакцинироваться

В субботу и воскресенье Нарвская больница проводит дополнительную вакцинацию от коронавируса горожан старше 70 лет. Многие нарвские пенсионеры говорят, что боятся побочных эффектов вакцины AstraZeneca, но и этой вакцины остро не хватало, а теперь в Нарву привезли 1200 доз вакцины Moderna, которая раньше здесь не использовалась. Желающих получить прививку оказалось очень много. Читать далее...

ФОТО 〉 В Таллинне пьяный водитель протаранил десяток припаркованных автомобилей

Сегодня, 27 марта, в Таллинне в жилом районе пьяная женщина на автомобиле Audi протаранила десяток припаркованных машин. Читать далее...

На помощь полицейским коронапатрулям пришли криминалисты

Сотрудники криминального бюро Пыхьской префектуры пришли на помощь патрулям, чтобы проверить соблюдение коронавирусных ограничений. Читать далее...

Латвия снимает режим чрезвычайной ситуации и смягчает ограничения

В пятницу 26 марта Кабинет министров Латвии принял решение о смягчении ограничений после Пасхи и обсудил критерии возможного локдауна в случае резкого увеличения заболеваемости Covid-19. Читать далее...

Цены на металлолом в Эстонии рекордно высокие

По словам менеджера по закупкам металлолома Kuusakoski Eesti Тоомаса Колламаа, закупочные цены на лом черных металлов в настоящее время находятся на самом высоком уровне за последние девять лет. Читать далее...

Кылварт: школьники, вероятно, этой весной за парты не вернутся

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал порталу ERR, что не верит в возвращение учеников в школу в этом учебном году. Читать далее...

"Эвер Гивен" в Суэцком канале: владельцы надеются снять судно с мели, но на это могут уйти недели

Японская компания, которой принадлежит севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз "Эвер Гивен", выразила надежду, что ей удастся разблокировать транспортный коридор в течение часов. Но эксперты и представители фирмы, которая пытается снять корабль с мели, предупреждают, что процесс может занять значительно дольше. Читать далее...