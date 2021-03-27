Картина дня: надежда на снижение заболеваемости, активная вакцинация в Нарве и пьяное ДТП

Кылварт: школьники, вероятно, этой весной за парты не вернутся

Мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал порталу ERR, что не верит в возвращение учеников в школу в этом учебном году. Читать далее...

ФОТО 〉 Масштабная акция: на час весь мир погрузился во мрак

Всемирный фонд дикой природы (The World Wide Fund for Nature) уже в 15-й раз призывает людей присоединиться к проходящей в субботу всемирной акции "Час Земли", когда в 20.30 по местному времени выключают все то освещение, без которого можно обойтись. Читать далее...

"Эвер Гивен" в Суэцком канале: владельцы надеются снять судно с мели, но на это могут уйти недели

Японская компания, которой принадлежит севший на мель в Суэцком канале контейнеровоз "Эвер Гивен", выразила надежду, что ей удастся разблокировать транспортный коридор в течение часов. Но эксперты и представители фирмы, которая пытается снять корабль с мели, предупреждают, что процесс может занять значительно дольше. Читать далее...

Мьянма: в ходе протестов в субботу убиты более 100 человек. Захватившие власть военные благодарят Россию за поддержку

По данным правозащитников, более 100 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме. Эти данные делают 27 марта самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот. Читать далее...