Пандемия стала фактором загрязнения: в ЕС могут появиться законы об утилизации масок

“Пандемия стала фактором загрязнения окружающей среды. Миллионы, десятки миллионов масок и респираторов, потребленных в одной только Латвии, никуда не делись. Они не такие быстроразлагаемые, чтобы буквально исчезнуть за несколько месяцев. Десятки тысяч тонн дезинфицирующих средств тоже не улучшили содержание наших вод. Пандемия остается фактором загрязнения и этот момент в законе совершенно не отмечен. Мне кажется, Евросоюз еще не понял, что делать с этим нашествием одноразовых масок. Возможно, будет какой-то новый закон и об их утилизации”, – рассказал Кабанов.