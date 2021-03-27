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По данным правозащитником, не менее 89 человек погибли в субботу в результате силового подавления протестов в Мьянме. Эти данные делают 27 марта самым кровавым днем за все время борьбы между захватившими власть в стране генералами и населением, отказавшимся принять переворот.

Военный парад в Мьянме. ФОТО: Reuters

Всего, по подсчетам журналистов и активистов, с 1 февраля в столкновениях погибли больше 400 демонстрантов; полиция регулярно открывает огонь по толпе.

Тем временем в столице страны прошел традиционный военный парад, который обычно посещают работающие в Мьянме иностранные дипломаты. Однако в этом году его бойкотировали представители всех стран, кроме России.

США, Британия и Европейский союз осудили насилие. Они уже ввели санкции против лидеров военной хунты.

"Силовые структуры покрыли себя позором, открыв огонь по безоружным мирным жителям", - заявил посол Великобритании в Мьянме Дэн Чагг.

Огонь на поражение

В пятницу вечером государственное телевидение Мьянмы заявило, что люди не должны участвовать в демонстрациях: "После ужасных трагедий и гибели людей вы должны понимать, что в вас могут выстрелить - в спину или в голову", - было сказано в сообщении.

Протест ФОТО: EPA

Власти прямо не говорят, что силы безопасности получили приказ открывать огонь на поражение. Ранее они безосновательно утверждали, что в некоторых людей, погибших во время акций протеста, стреляли из толпы.

Однако подобный тон говорил о решимости не допустить массовых выступлений в День вооруженных сил Мьянмы, который отмечается 27 марта. Он посвящен памяти вооруженного восстания против японской оккупации, начавшегося в 1945 году под руководством Аун Сана. Он был отцом нынешнего лидера демократической оппозиции Аун Сан Су Чжи, которая сейчас находится в тюрьме и подозревается в нескольких преступлениях.

В ответ на захват власти военными США, Великобритания и Европейский союз ввели против руководства страны санкции.

"Настоящие друзья"

В прошлые годы на военных парадах в День вооруженных сил Мьянмы присутствовали многие иностранные дипломаты и военные. Однако после переворота страна оказалась в международной изоляции, и единственным представителем другого государства в этот раз был замминистра обороны России по международному сотрудничеству Александр Фомин.

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин ФОТО: Getty Images

Главнокомандующий армией Мьянмы Мин Аун Хлаин, которому принадлежит власть, поблагодарил Россию за сотрудничество. "Мы ценим участие российских военных, которые сегодня здесь присутствуют. Власти России и все представители российской армии - наши настоящие друзья, хотя мы находимся на большом расстоянии", - сказал Хлаин.

Как передает Интерфакс со ссылкой на сообщение министерства обороны России, во время переговоров с Хлаиным Фомин заявил, что Мьянма является надежным союзником и стратегическим партнером России в Юго-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

"Вы, уважаемый господин старший генерал, в прошлом году принимали участие в нашем параде, в юбилейном параде, посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, - сказал Фомин. - И этот наш визит - ответ на ваш. В этих событиях нас объединяет борьба наших народов против гитлеровского фашизма и японского милитаризма".

По данным Стокгольмского института исследования проблем мира, с 2014 по 2019 год на Россию пришлось по меньшей мере 16% вооружений, закупленных властями Мьянмы.

В Мьянме работает технический центр обслуживания авиатехники и бронетехники, которую поставляет Россия. По данным российского оборонного ведомства, Москва поставила Мьянме 30 самолетов МиГ-29, 12 учебно-боевых Як-130, шесть Су-30СМ, 10 вертолетов Ми-24 и Ми-35П, 8 зенитно-ракетных комплексов "Печора-2М", а также радиолокационные станции, бронетанковую технику и артиллерийские системы.

Оппозиция Мьянмы резко раскритиковала участие России в военном параде, прошедшем на фоне подавления массовых протестов. Яданар Маун, представитель группы "Justice for Myanmar" ("Справедливость для Мьянмы"), заявил агентству Рейтер: "Россия помогает террору, развязанному против народа, - цитирует Мауна Рейтер. - Отвратительно, что российские чиновники посещают Мьянму и легитимизируют незаконную военную хунту".

Что происходит в стране

В субботу Мин Аун Хлаин выступил с телевизионным обращением к жителям страны и пообещал со временем провести в Мьянме выборы, хотя не назвал их возможной даты.

Столкновения в городе Мандалай ФОТО: Reuters

"Армия хочет сомкнуться со всем народом, чтобы обеспечить демократию, - заявил Хлаин. - Насильственные действия, которые угрожают стабильности и безопасности, нельзя оправдать выдвижением требований". Он добавил, что военным пришлось взять власть в стране из-за "незаконных действий" Аун Сан Су Чжи и ее партии "Национальная лига за демократию".

Тем временем, несмотря на предупреждения военных, в нескольких городах Мьянмы в субботу состоялись акции протеста. Однако на улицы было выведено значительное число сотрудников полиции, которые пытались предотвратить выступления.

Точное число погибших в субботу установить трудно, однако по разным оценкам убито уже по меньшей мере 89 человек. Согласно данным изадния Myanmar Now, за день убито около 90 демонстрантов. Сайт The Irrawaddy сообщает, что в 28 разных районах погибли 59 человек, в том числе трое детей.

Ожесточенные столкновения произошли в крупнейшем городе страны Янгоне, где по меньшей мере четыре человека были убитыоколо полицейского участка в одном из пригородов. Демонстранты также вышли на улицы второго по величине города Мандалай. Они несли флаги партии "Национальная лига за демократию" и приветствовали друг друга салютом из трех пальцев - жестом, принятым у сторонников демократии в Мьянме. Один из журналистов сообщил агентству Франс пресс, что полиция открыла огонь боевыми патронами в городе Лашио на северо-востоке страны.

На размещенных в социальных сетях кадрах видно, что полиция также повсеместно применяла слезоточивый газ.

Переворот

На выборах в ноябре прошлого года партия Аун Сан Су Чжи "Национальная лига за демократию" одержала победу.

Военные во главе с главнокомандующим армией Мьянмы генералом Хлаином не дали вновь избранному парламенту собраться на первую сессию и объявили, что берут власть в свои руки. Они говорят, что итоги ноябрьских выборов подтасованы, но не предъявляют никаких доказательств. Независимые международные наблюдатели признали выборы честными.