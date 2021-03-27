Сб, 27.03.2021
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Два мяча Дзюбы принесли сборной России вторую победу подряд в отборе на ЧМ-2022

Артем Дзюба. ФОТО: DIMITAR DILKOFF/AFP

В Сочи на стадионе "Фишт" сборная России по футболу со счетом 2:1 победила команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, пишет Newsru.

В составе российского коллектива два мяча забил капитан команды Артем Дзюба (26', 35'), который воспользовался несогласованными действиями обороны гостей, у словенцев в атаке однажды преуспел Йосип Иличич (36').

Отметим, что дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми.

Позднее в субботу пройдут матчи Словакия - Мальта и Хорватия - Кипр. В следующем туре сборная России в гостях сыграет с командой Словакии, словенцы также на выезде встретятся с киприотами. Оба матча запланированы на 30 марта.

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