Два мяча Дзюбы принесли сборной России вторую победу подряд в отборе на ЧМ-2022

В составе российского коллектива два мяча забил капитан команды Артем Дзюба (26', 35'), который воспользовался несогласованными действиями обороны гостей, у словенцев в атаке однажды преуспел Йосип Иличич (36').

Отметим, что дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми.