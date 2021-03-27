Два мяча Дзюбы принесли сборной России вторую победу подряд в отборе на ЧМ-2022
В Сочи на стадионе "Фишт" сборная России по футболу со счетом 2:1 победила команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, пишет Newsru.
В Сочи на стадионе "Фишт" сборная России по футболу со счетом 2:1 победила команду Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года, пишет Newsru.
В составе российского коллектива два мяча забил капитан команды Артем Дзюба (26', 35'), который воспользовался несогласованными действиями обороны гостей, у словенцев в атаке однажды преуспел Йосип Иличич (36').
Отметим, что дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды.
Есть вторая победа в отборе на ЧМ-2022. Спасибо за поддержку! 👏🏻🇷🇺— Сборная России (@TeamRussia) March 27, 2021
⠀#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/QhrS04yxCk
В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми.
Позднее в субботу пройдут матчи Словакия - Мальта и Хорватия - Кипр. В следующем туре сборная России в гостях сыграет с командой Словакии, словенцы также на выезде встретятся с киприотами. Оба матча запланированы на 30 марта.