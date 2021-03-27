«Собраться не получилось»: как прошел первый протест белорусской весны

"Мы возвращаемся на улицы", - такие сообщения накануне белорусские телеграм-каналы опубликовали, имея в виду возвращение к массовыми акциям протеста, которые начались в стране в августе 2020 года как ответ на фальсификацию результатов президентских выборов. На протяжении нескольких месяцев сотни тысяч демонстрантов еженедельно выходили на протестные марши, а власти Беларуси жестко, с применением спецтехники пытались подавить эти выступления.

Так как зимой из-за усиления репрессий и холодов акции протеста были сведены к минимуму, сегодня, 27 марта, белорусская оппозиция объявила первую массовую акцию протеста в этом году. Как началась протестная весна белорусов рассказывает DW.

Новый сезон протестов начинается

Начало протестной весны в Беларуси было приурочено ко Дню Воли - годовщине провозглашения БНР в 1918 году, которую в стране празднуют 25 марта. В этот день телеграм-каналы и оппозиция призывали людей к "безопасным децентрализованным акциям" - небольшим дворовым маршам, прогулкам по центральным улицам, вывешиванию протестного бело-красно-белого флага и подачи звуковых сигналов на автомобилях.

Впрочем, несмотря на отсутствие крупных выступлений, власти стянули в Минск военную технику, а вечером МВД отчиталось о более чем 200 задержанных. Завершился день многочисленными фейерверками, которых особенно много было в столице.

27 марта, первый выходной день после Дня Воли, телеграм-каналы объявили стартом нового сезона массовых маршей, которые еженедельно по воскресеньям собирали сотни тысяч белорусов летом и осенью 2020 года. В качестве точки сбора сначала была указана площадь Якуба Коласа в центре Минска, а затем, вероятно, для того, чтобы запутать силовиков, белорусов призвали собраться на площади Бангалор.

"Эта тактика рассчитана на изматывание и дезориентацию силовиков. А также нам важно беречь людей", - писали, в частности, в телеграм-канале "Мая Краiна Беларусь". Детали плана протеста телеграм-каналы обещали публиковать в режиме реального времени.

Уголовное дело за "призывы к несанкционированным акциям"

Однако готовились к протестам не только демонстранты - с самого утра по всему Минску были замечены колонны машин с ОМОНом и спецтехникой. Уже за час до акции белорусские СМИ сообщали о точечных задержаниях прохожих на улицах,

Кроме того, власти Беларуси возбудили уголовное дело "по факту размещения призывов к участию в несанкционированных массовых мероприятиях 27 марта". "Следственный комитет предупреждает, что лица которые поддадутся указанным призывам и примут участие в несанкционированных массовых мероприятиях, будут привлекаться к уголовной ответственности", - говорится в сообщении ведомства.

Спецсредства против протестующих не применялись