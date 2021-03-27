Фото ⟩ Российские фигуристы впервые за 12 лет выиграли золото ЧМ в танцах на льду

В сумме оценок за короткую и произвольную программы они заработали 227,17 балла, сообщает "Интерфакс".

Российские танцоры выиграли золото чемпионата мира по фигурному катанию впервые за 12 лет, уточняет Sports.ru. В 2009 году на чемпионате мира в Лос-Анджелесе победу одержали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл/Захари Донохью (214,71), третье – канадцы Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (214,35).

Кроме того, россияне Александра Степанова/Иван Букин стали пятыми (208,77), Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро – 10-ми (188,45).

Таким образом, в четырех дисциплинах российские фигуристы выиграли на чемпионате мира в Швеции 3 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые медали. Ранее золото среди спортивных пар завоевали Анастасия Мишина/Александр Галлямов, бронзу - Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. В женском одиночном катании россиянки заняли весь пьедестал: Анна Щербакова выиграла золото, Елизавета Туктамышева – серебро, Александра Трусова – бронзу.

Российская команда выиграла медальный зачет.