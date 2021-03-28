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Почти 200 человек были задержаны в Белоруссии в субботу

A woman is led away by Belarusian law enforcement officers, as opposition supporters gather for a rally against President Alexander Lukashenko in Minsk, Belarus March 27, 2021. BelaPAN via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. ФОТО: BelaPAN/via REUTERS

В Белоруссии в субботу задержали более 190 человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр «Весна».

В списке правозащитников по состоянию на 23:45 27 марта было 195 человек, в том числе несколько журналистов. Большинство задержаний произошло в Минске. Часть задержанных к настоящему моменту отпустили.

В субботу белорусской оппозицией была анонсирована несанкционированная акция протеста.

При этом в милиции заявили, что несанкционированные массовые мероприятия, к которым призывала оппозиция, в стране не состоялись.

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