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  • Весна пришла: несколько человек пострадали при езде на электросамокате

Весна пришла: несколько человек пострадали при езде на электросамокате

Электросамокаты TUUL. ФОТО: Erakogu

За сутки полиция зафиксировала несколько ДТП с участием электросамокатов. 

В субботу, 27 марта в 11:54 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теллискиви, 50, где ехавшая на электросамокате TUUL по тротуару в сторону улицы Хейна 44-летняя женщина в какой-то момент упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В тот же день вечером в 18:14 произошло подобное ДТП у дома по адресу Пикксильма, 7, в Таллинне: 15-летняя девочка ехала на электросамокате Tuul в сторону Уус-Садама и упала. Ее доставили в Таллиннскую детскую больницу.

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