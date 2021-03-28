Весна пришла: несколько человек пострадали при езде на электросамокате

В субботу, 27 марта в 11:54 произошло ДТП в Таллинне у дома по адресу Теллискиви, 50, где ехавшая на электросамокате TUUL по тротуару в сторону улицы Хейна 44-летняя женщина в какой-то момент упала. Ее доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В тот же день вечером в 18:14 произошло подобное ДТП у дома по адресу Пикксильма, 7, в Таллинне: 15-летняя девочка ехала на электросамокате Tuul в сторону Уус-Садама и упала. Ее доставили в Таллиннскую детскую больницу.