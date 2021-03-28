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  • На дорогах Эстонии за минувшие сутки задержан 31 нетрезвый водитель

На дорогах Эстонии за минувшие сутки задержан 31 нетрезвый водитель

Sel aastal on Pärnumaal tabatud 84 joobes autojuhti. ФОТО: Sille Annuk

За минувшие сутки полицией на дорогах Эстонии был задержан 31  нетрезвый водитель.

По предварительным данным, у  двоих из задержанных выявлены признаки употребления наркотика, у остальных - алкоголя, сообщила BNS пресс-служба департамента полиции и погранохраны.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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