В Индонезии прогремел мощный взрыв у католической церкви: пострадали минимум 14 человек

В городе Макассаре на индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, в воскресенье, 28 марта, прогремел мощный взрыв у католического собора. По предварительным сообщениям полиции, бомбу взорвал мужчина, скончавшийся на месте происшествия. Позднее национальная полиция Индонезии выступила с заявлением о том, что ко взрыву у храма причастны двое.

В данный момент на месте взрыва находится несколько карет скорой помощи, а также отряды полиции специального назначения.

Сообщается, что в результате самоподрыва были ранены как минимум девять человек: пять сотрудников храма и четверо его посетителей.

В городе Макассаре на индонезийском острове Сулавеси, расположенном к востоку от Борнео, в воскресенье, 28 марта, прогремел мощный взрыв у католического собора. ФОТО: INDRA ABRIYANTO/AFP

Взрыв произошел в городе Маассар

На телекадрах с места происшествия видно, что в результате взрыва повреждения получили также припаркованные вблизи храма автомобили. На месте взрыва полиция обнаружила оторванные части человеческого тела. В данный момент медицинские эксперты устанавливают, принадлежали ли они преступнику или одной из жертв взрыва. Между тем мужчина, представившийся священником, работающим в этом храме, рассказал в эфире индонезийского телеканала Metro TV, что бомба взорвалась после богослужения, в тот момент, когда верующие расходились по домам. По словам свидетеля, один из членов общины попытался помешать смертнику войти в храм, после чего прогремел взрыв.