Галерея ⟩ Эстонский фотограф заснял главные признаки наступления весны
Календарная весна началась в прошлую субботу, и на природы уже видны многие ее признаки, которые запечатлел фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк.
Календарная весна началась в прошлую субботу, и на природы уже видны многие ее признаки, которые запечатлел фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк.
Если столовые, тренажерные залы и большинство магазинов закрыты, чтобы остановить распространение коронавируса, то на природе можно передвигаться свободна, однако, соблюдая правило 2+2.
И хотя путешествовать сейчас нежелательно, в Эстонию возвращаются перелетные птицы, на которые эта рекомендация не распространяется.
Также фотограф заснял косуль, лису и первые весенние цветы.
Есть и снимок весенней корюшки, которую профессиональный рыбак и член правления рыболовной ассоциации Merekaru Райо Пийроя принес на пляж к радости любителей рыбной ловли.
Весна в Эстонии официально началась 20 марта в 11.37, когда Тюри в 22-й раз принял титул весенней столицы.