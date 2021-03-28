Галерея ⟩ Эстонский фотограф заснял главные признаки наступления весны

Если столовые, тренажерные залы и большинство магазинов закрыты, чтобы остановить распространение коронавируса, то на природе можно передвигаться свободна, однако, соблюдая правило 2+2.

И хотя путешествовать сейчас нежелательно, в Эстонию возвращаются перелетные птицы, на которые эта рекомендация не распространяется.

Также фотограф заснял косуль, лису и первые весенние цветы.

Есть и снимок весенней корюшки, которую профессиональный рыбак и член правления рыболовной ассоциации Merekaru Райо Пийроя принес на пляж к радости любителей рыбной ловли.