Полиция: штрафы за несоблюдение ограничений - это крайняя мера

"Хорошая погода влечет всех на свежий воздух: тропы здоровья, места для гриля, мы знаем об этом по опыту прошлого года, поэтому мы готовы направить свои силы на контроль за ситуацией именно в эти места, где могут произойти нарушения", - сказал кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель.