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Полиция: штрафы за несоблюдение ограничений - это крайняя мера

На выходных полицейские осматривали магазины по всей Эстонии в поисках покупателей без масок. ФОТО: Konstantin Sednev

Эстонская полиция надеется убеждать жителей страны соблюдать вызванные коронавирусом ограничеия с помощью разъяснительной работы, а не путем выписывания штрафов, пишет Rus.ERR.

"Хорошая погода влечет всех на свежий воздух: тропы здоровья, места для гриля, мы знаем об этом  по опыту прошлого года, поэтому мы готовы направить свои силы на контроль за ситуацией именно в эти места, где могут произойти нарушения", - сказал кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель.

По словам Валло Коппеля, штрафы за несоблюдение ограничений по-прежнему являются крайней мерой.

"И сейчас, и в дальнейшем на первом месте в нашей работе - это разъяснительная деятельность. Наше главное оружие - слова и убеждение", - заверил Коппель.

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