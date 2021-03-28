Полиция: штрафы за несоблюдение ограничений - это крайняя мера
Эстонская полиция надеется убеждать жителей страны соблюдать вызванные коронавирусом ограничеия с помощью разъяснительной работы, а не путем выписывания штрафов, пишет Rus.ERR.
Эстонская полиция надеется убеждать жителей страны соблюдать вызванные коронавирусом ограничеия с помощью разъяснительной работы, а не путем выписывания штрафов, пишет Rus.ERR.
"Хорошая погода влечет всех на свежий воздух: тропы здоровья, места для гриля, мы знаем об этом по опыту прошлого года, поэтому мы готовы направить свои силы на контроль за ситуацией именно в эти места, где могут произойти нарушения", - сказал кризисный руководитель Департамента полиции и погранохраны Валло Коппель.
По словам Валло Коппеля, штрафы за несоблюдение ограничений по-прежнему являются крайней мерой.
"И сейчас, и в дальнейшем на первом месте в нашей работе - это разъяснительная деятельность. Наше главное оружие - слова и убеждение", - заверил Коппель.