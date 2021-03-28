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В Пыхья-Таллинне начинается ремонт улицы Сирби

Ремонт дороги. Иллюстративное фото. ФОТО: Mailiis Ollino

В понедельник, 29 марта на улице Сирби начнется ремонт внутриквартальных дорог Пыхья-Таллинна. Строительные работы закончатся к августу.

"Улица Сирби с исторической застройкой - одна из старейших в Копли. В последнее время этот район быстро развивается и ремонта улицы Сирби ждали давно", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В ходе ремонта дороги за счет AS Tallinna Vesi будет обновлен водопровод и канализация.

Участников движения просим соблюдать временную организацию движения на объектах и соблюдать требования установленных там дорожных знаков. Приносим извинения за возможные неудобства и просим с терпением и пониманием отнестись к работам.

Заказчиком работ является Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, работы выполняет InfraRoad OÜ.  Надзор собственника осуществляет TPJ Inseneribüroo OÜ.

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