В Пыхья-Таллинне начинается ремонт улицы Сирби

"Улица Сирби с исторической застройкой - одна из старейших в Копли. В последнее время этот район быстро развивается и ремонта улицы Сирби ждали давно", - сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

В ходе ремонта дороги за счет AS Tallinna Vesi будет обновлен водопровод и канализация.

Участников движения просим соблюдать временную организацию движения на объектах и соблюдать требования установленных там дорожных знаков. Приносим извинения за возможные неудобства и просим с терпением и пониманием отнестись к работам.