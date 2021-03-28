В странах Балтии отмечен спад числа выявленных больных коронавирусом

Накануне в странах Балтии было подтверждено 2 477 случаев коронавируса. Однако снижение числа выявленных случаев в первую очередь связано с меньшим количеством сделанных за сутки тестов. Продолжает расти число госпитализированных пациентов с COVID.

В Эстонии было выявлено 892 случая коронавируса, с начала пандемии в Эстонии выявлено 103 630 случаев заражения COVID-19, сообщил в воскресенье Департамент здоровья. Вместе с тем, в процентном отношении число первичных положительных результатов за сутки выросло и составило 20,3% от общего количества.

Умерли за сутки 8 человек, всего скончались после начала пандемии 868 человек.

Всего выздоровели 77 270 человек. Введена как минимум одна доза вакцины у 193 870 человек (14 588% от численности населения), курс вакцинации завершен у 60 813 человек (14, 576%).

В Литве подтверждено 412 новых случаев коронавируса, с начала пандемии в Литве зарегистрировано 213 тыс. 941 случаев COVID-19, сообщает Департамента статистики Литвы.

От этого заболевания скончались 12 человек.

В Латвии зарегистрировано 324 новых случая COVID-19, всего с начала пандемии заболели 101 тыс. 040 человек, сообщает центр профилактики и контроля заболеваний.

Сообщается о смерти шести пациентов за сутки, всего умерли 1878 человек.