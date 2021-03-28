Картина дня: сомнения в отношении "Спутника", пропавшая женщина и наступление весны

Профессор ТУ: я очень уважаю российских ученых, но вакцинироваться "Спутником" бы не стал

Профессор клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс ни кому не советует на данном этапе прививаться российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Читать далее...

Эксперт: последствия Covid-19 могут длиться до полугода

Эксперт в области здравоохранения Социал-демократической партии Германии, эпидемиолог Карл Лаутербах считает серьезным недостатком отсутствие исчерпывающей информации о долгосрочных последствиях для здоровья переболевших COVID-19. Читать далее...

Лутсар: говорить, что к июлю мы сможем вернуться к нашей прежней жизни, я не решусь

На этой неделе целый ряд европейских политиков выступили с заявлением, что уже к лету Европа сможет вернуться к нормальной жизни. Глава консультирующего правительство Эстонии научного совета, профессор кафедры медицинской микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар сказала, что она пока не готова прогнозировать такое улучшение ситуации. Читать далее...

За сутки в Эстонии выявлено 892 зараженных: умерли восемь человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4400 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 892, то есть 20,3% от общего количества. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Полицейские столкнулись с тревожным трендом: такое поведение водителей легко приводит к трагедии

Нарвское отделение полиции сообщило, что в последние дни полицейские столкнулись с тревожным трендом: было зарегистрировано большое количество водителей, превышающих скорость. Читать далее...

Ветер и погодные условия - не основные причины, почему "Эвер Гивен" сел на мель

Неблагоприятные погодные условия не являются основной причиной ситуации, сложившейся с контейнеровозом "Эвер Гивен" в Суэцком канале, заявил в субботу глава управления канала Усама Рабийе. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 Эстонский фотограф заснял главные признаки наступления весны

Календарная весна началась в прошлую субботу, и на природы уже видны многие ее признаки, которые запечатлел фотограф Pärnu Postimees Урмас Луйк. Читать далее...

Ушла из дома и пропала: полиция ищет 43-летнюю женщину

Полиция просит помощи в поисках 43-летней Эсты, которая ушла из своего дома на улице Аллика в Валге и пропала. Читать далее...

Вакцинация против ковида в ЕС - в чем проблема и при чем тут "Спутник"

Кампания прививок от Covid-19 в Евросоюзе идет под аккомпанемент скандалов и ссор. Охватить мысленным взором всю пеструю картину заявлений и новостных заголовков довольно трудно, а в русскоязычной прессе эта картина еще и причудливо преломляется в зеркале споров о российской вакцине "Спутник V". Читать далее...