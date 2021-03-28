Избил до смерти: мужчину обвиняют в убийстве пожилой женщины

Лыунаская окружная прокуратура обвиняет 36-летнего Рено Тосся в убийстве, сказала BNS пресс-секретарь прокуратуры Мария Гоняк.

Согласно обвинению, Рено Тоссь в мае прошлого года в волости Вильянди в поселке Вийратси напал на 70-летнюю женщину с целью убийства. Тоссь руками и ногами нанес пожилой женщине опасные для жизни травмы, в результате чего она скончалась на месте.

Полиция задержала Тосся в качестве подозреваемого 20 мая прошлого года, а через два дня он был взят под арест.

Тартуский уездный суд приступил к рассмотрению дела в конце октября.