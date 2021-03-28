За неделю в Таллинне добавилось почти 4000 зараженных: самый высокий уровень инфицирования — в Ласнамяэ
За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1671 первичного теста на коронавирус, из которых положительным оказался 421.
За минувшие сутки в Таллинне стали известны результаты 1671 первичного теста на коронавирус, из которых положительным оказался 421.
В крупнейшем районе столицы Ласнамяэ выявили 147 новых случаев заражения, сообщили в воскресенье корреспонденту rus.err.ee в Департаменте здоровья.
В Мустамяэ добавилось 59, в Пыхья-Таллинне - 57, в Кесклинне - 49, в Хааберсти - 57, в Нымме - 34, в Кристийне - 25, в Пирита - 13 новых случаев заражения коронавирусом.
За последнюю неделю в Таллинне добавилось 3930 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 35,4% или 1388 зарегистрировано в Ласнамяэ. В этом районе по-прежнему и самый высокий показатель кумулятивной заболеваемости - 2826,44 случая на 100 000 жителей за две недели.