Процесс по делу о коррупции в Tallinna Sadam продолжится в начале апреля

аседания в нынешнем составе суда были аннулированы в связи с заболеванием одного из членов суда. По первоначальным планам, следующее заседание должно состояться 6 апреля, когда будут рассмотрены доказательства, собранные прокуратурой.

В декабре 2020 года Таллиннский окружной суд привлек в качестве гражданского ответчика Аллана Кийля, ранее освобожденного от участия в судебном процессе по делу о коррупции в Tallinna Sadam по состоянию здоровья.

Окружной суд удовлетворил ходатайства, поданные госпрокуратурой и пострадавшей стороной - предприятиями Tallinna Sadam AS и TS Laevad OÜ и привлек Аллана Кийля к процессу в качестве гражданского ответчика. Одновременно суд пришел к выводу, что следует продолжить производство по гражданскому иску, поданному пострадавшими против Аллана Кийля. Окружной суд также отменил постановление уездного суда, ранее освободившего из-под ареста имущество Кийля.

Вместе с тем, окружной суд не стал оспаривать решение прекратить уголовное производство в отношении Кийля в связи с его неизлечимым заболеванием.

Госпрокуратура в сентябре 2017 года передала в суд уголовное дело бывших руководителей Tallinna Sadam Айна Кальюранда и Аллана Кийля, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов. Опираясь на данные продолжавшегося около трех лет следствия госпрокуратура обвиняет Кийля и Кальюранда в получении взяток в крупном размере и отмывании денег в период 2005-2015, сообщила ранее госпрокуратура.

Обвинение в получении взяток также предъявлено бывшему руководителю отдела обслуживания Tallinna Sadam Мартину Пайде. Кроме того, семь физических и два юридических лица обвиняются в даче взяток и содействии этому. В их числе Эно Саар, Тынис Похла, Юллар Раад, Свен Хонга, Тойво Промм, и Ян Пашковский, а также предприятия HTG Invest AS и Keskkonnahoolduse OÜ. Ранее обвинялся также Валдо Ыунап, но в его отношении дело разрешили в порядке согласительного производства.

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около 4 млн евро.

Большую часть этой суммы, около 3 млн евро, составляет взятка, которую представители турецкого и польского судостроительных заводов обещали Кийлю в обмен на возможность заключить с дочерним предприятием AS Tallinna Sadam, TS Laevad, договоры о продаже новых паромов.

Согласно обвинению, Пайде был согласен получить взятку в размере более 40 000 евро, Кальюранд — около 400 000 евро, а Кийль — более трех с половиной миллионов евро. Пайде и Кальюранд получили взятку в обещанном размере, а Кийль получил около 2 млн евро, он не получил остальную часть взятки, поскольку его задержали по подозрению в преступлении.

Кийль и Кальюранд были задержаны 26 августа 2015 года, прокуратура предъявила обоим подозрения в получении взяток в крупных размерах. Оба освободились из-под ареста в начале 2016 года.

Ни один из обвиняемых не признает себя виновным.