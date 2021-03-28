Для осмотра Навального предложили позвать врачей из "Шарите"
В свете проблем со здоровьем российского оппозиционера Алексея Навального, находящегося в колонии в Покрове, "хорошим вариантом" было бы пригласить для его осмотра не только российских, но и немецких специалистов - из берлинской клиники "Шарите", поскольку последние уже имели опыт лечения этого пациента. Об этом говорится в открытом обращении российских врачей к Федеральной службе исполнения наказаний и "политическому руководству страны". Как уточняет в воскресенье, 28 марта, российское интернет-издание The Insider, подписи под документом поставили более 20 медиков.