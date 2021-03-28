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Государство поддержит нацменьшинства суммой в 110 000 евро

Евро ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Министерство культуры выделит 110 000 евро на поддержку проектов культурной автономии национальных меньшинств в Эстонии.

Об этом BNS сообщила пресс-служба министерства, отметив, что 60 000 евро будут выделены Целевому учреждению культурного самоуправления эстонских финнов и еще 50 000 евро — ЦУ культурного самоуправления эстонских шведов.

Пособия будут выделены на основании ходатайства о поддержке деятельности в 2021 году. Цель ходатайства — оказать содействие выполнению целей культурной автономии нацменьшинств, вытекающих из Закона о культурной автономии национальных меньшинств в Эстонии.

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