Пн, 29.03.2021
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Анетт Контавейт не попала в 1/8 финала турнира в Майами

Анетт Контавейт не смогла выйти в 1/8 финала крупного теннисного турнира в Майами. ФОТО: Mark Brown/AFP

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла выйти в 1/8 финала крупного теннисного турнира в Майами, пишет Rus.ERR.

В воскресенье поздно вечером в матче третьего круга занимающая 24-е место в мировом рейтинге спортсменка уступила 17-й ракетке мира, представительнице Бельгии Элизе Мертенс - 2:6, 6:0, 2:6, сообщают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Эстонка сделала 1 эйс, реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов и совершила 2 двойные ошибки.

Ранее из борьбы на этом турнире выбыла и вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back