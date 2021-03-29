Анетт Контавейт не попала в 1/8 финала турнира в Майами
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла выйти в 1/8 финала крупного теннисного турнира в Майами, пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт не смогла выйти в 1/8 финала крупного теннисного турнира в Майами, пишет Rus.ERR.
В воскресенье поздно вечером в матче третьего круга занимающая 24-е место в мировом рейтинге спортсменка уступила 17-й ракетке мира, представительнице Бельгии Элизе Мертенс - 2:6, 6:0, 2:6, сообщают "Новости спорта" на волне "Радио 4".
Эстонка сделала 1 эйс, реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов и совершила 2 двойные ошибки.
Ранее из борьбы на этом турнире выбыла и вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи.