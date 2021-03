В «Джульетте», как и в других спектаклях Эне-Лийс Семпер и Тийта Оясоо, много современной музыки, также весьма эклектичной. Храмовый «Тривиум» Арво Пярта сменяется нежным «Ne me quitte pas» Жака Бреля и трогательным соло на стихи «Приметы» Марины Цветаевой и музыку Сергея Шнурова, затем звучат разудалые хиты группы «Ленинград»… Большую часть постановки занимает настоящий концерт, где каждый актер исполняет куплет из популярных песен о любви. В этом безумном миксе под рэп-бит нашлось место и «I Will always love you» Уитни Хьюстон, и «Я хочу быть с тобой» Вячеслава Бутусова, и «Жестокой любви» Филиппа Киркорова.