Сын Шумахера дебютировал в "Формуле-1"

Спортсмен принял участие в Гран-при Бахрейна - первом этапе этого сезона легендарной гонки, завершив заезд последним, 16-м.

Его напарник по команде Haas - российский пилот Никита Мазепин - вылетел с трассы на первом круге. Оба - Мазепин и Шумахер-младший - только начинают свою карьеру в "Формуле-1" в качестве пилотов.

A lot to learn still, but overall happy about the weekend with P16. Big thank you to @HaasF1Team for the hard work you guys put in to this, couldn’t have asked for a better group of people!! Looking forward to the next race🤙 #MSC47 pic.twitter.com/tut7J7iaTe — Mick Schumacher (@SchumacherMick) March 28, 2021

"Доволен процентов на 95"

После заезда Мик Шумахер по просьбе журналистов рассказал, как оценивает его результаты: "Определенно хорошо! Я доволен процентов на 95. Конечно, не тем, как я действовал вначале. Но то, что я смог закончить гонку, - важно для меня". Спортсмен добавил, что комфортно чувствовал себя в кокпите, был расслаблен и получил много положительных эмоций, на которые будет опираться в дальнейшем.

Британский пилот Mercedes Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Бахрейна. Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull закончил гонку вторым. Финн Валттери Боттас - также из Mercedes - замкнул тройку призеров.

Чемпион "Формула-2"-2020

В декабре 2020 года Шумахер-младший стал чемпионом серии "Формула-2". На этапе в Бахрейне он не завоевал ни одного очка, придя к финишу 18-м. Однако его ближайший преследователь, британец Каллум Айлотт во второй половине гонки потерял темп и финишировал также без единого очка. Благодаря этому Мику Шумахеру удалось завоевать титул. Его преимущество над Айлоттом по итогам сезона составило 14 очков.