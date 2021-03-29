Юрген Лиги: ограничения начинают нравиться, нам нужно быстрое смягчение

Мы должны меньше беспокоиться из-за протестующих против коронаограничений и больше - о том, что так многим начинает нравиться искусственная кома общества. Большинство людей выступают за еще более жесткие ограничения, но требовательность доходит, скорее, до границы "правительство должно что-то сделать", а не до того, что делать надо только то, что необходимо, а ограничивать только обоснованно. Нам не вернут упущенное время и мы не выйдем из этого сильнее. Если бы государственные приказы и распределенные кредитные деньги заменяли жизнь, мышление, творчество и доход, а косвенно также гарантировалось бы психическое здоровье, до этого бы уже додумались.

Политикам, ученым, прессе контроль над гражданами и обществом хорошо подходит в такой ситуации, что не является какой-то особенностью Эстонии. Это опасное трио, потому что нет заинтересованности в том, чтобы избавиться от ситуации как можно скорее.

Мое предложение состоит в том, чтобы начать открывать общество уже 12 апреля. Для этого уже повод в виде четверти людей с антителами и таких ограничений, которые слабо связаны с риском заражения и преимущества которых не превышают вреда и которые можно заменить на требования безопасности. Не быстрое подавление числа инфекций, а профилактика серьезных случаев является устойчивой стратегией, и поскольку от вируса не избавиться, необходимо вытеснить коронавирус из перечня калечащих тяжелых заболеваний в список обычных неудобств. Иронию «политической вирусологии» я рекомендую здесь забыть, потому что это решения из сферы государственного управления. Наша реальная проблема совсем в другом: мы без условий доверяем государство людей вирусологии, независимо от того, что общего у нее есть с наукой.

На всякий случай, подчеркну, что мои личные кумиры являются учеными, и моя молодость прошла таким образом, что я практически не знал и не видел никого, кроме них и учителей. Но именно из благоговения перед научными кругами необходимо отметить, что наука на самом деле не проводит практических исследований о влиянии коронаограничений и не переводит знания на язык логики государственного управления, где вместо окончательных более узких истин необходимо оперировать вероятностями и многими побочными эффектами. В реальной жизни даже не делаются наблюдения, они в какой-то степени относятся к сфере государственных ведомств, не говоря уже о более точных исследованиях влияния запретов на поведение и влияния поведения на заражение.