Исследование: почти каждый десятый в Эстонии вынужден использовать сбережения третьей ступени
Как показал результат исследования SEB на тему готовности к пенсии, продолжающаяся уже год пандемия COVID-19 и сопутствующее ей экономически сложное время повысили мотивацию жителей Эстонии накопить дополнительный денежный буфер. В то же время почти десятая часть населения из-за тяжелых финансовых условий была вынуждена расходовать свои долгосрочные сбережения, причем за счет будущей пенсии, сообщила в понедельник пресс-служба банка.