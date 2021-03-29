Исследование: почти каждый десятый в Эстонии вынужден использовать сбережения третьей ступени

«Несмотря на то, что для очень многих людей год коронавируса был очень сложным в финансовом плане, до сих пор большинство справлялось с финансовыми делами. Согласно исследованию SEB, 9% жителей Эстонии были вынуждены использовать свои сбережения третьей ступени и 15% на данный момент приостановили или уменьшили взносы в свое дополнительное решение для накопления пенсии», – прокомментировала результаты исследования руководитель Эстонского филиала SEB Life and Pension Baltic Трийн Мессимас.

По словам Мессимас, нынешняя ситуация заставила многих задуматься, насколько важно иметь денежный буфер на тот период, когда доходы уменьшатся, в т. ч. в пенсионном возрасте. «36% участников исследования, кто на данный момент еще не откладывает дополнительных накоплений, отметили, что вспышка коронавируса мотивировала их экономить деньги. Тем не менее, 25% респондентов упомянуло, что ситуация уменьшила их возможности для дополнительного накопления денег».

«Экономия помогает легче преодолеть финансово тяжелый период, и большинству жителей Эстонии это удалось. Для покрытия неизбежных расходов использование средств, накопленных на будущее, является одной из возможностей, но вместе с этим стоит подумать также о сохранении денежного буфера для подобных ситуаций в будущем. Что касается второй пенсионной ступени, то из нее можно получить деньги только с сентября, или позже, если пока нет неизбежной надобности расходовать уже накопленные средства», – добавила Мессимас.

В Литве и Латвии сбережения расходовали чаще

Опрос SEB о готовности к пенсии показал, что в других странах Балтии людям пришлось чаще прибегать к резервам, чем нам: в Латвии и Литве вынуждены были воспользоваться долговременным сбережениями соответственно 16% и 12% жителей. Взносы в решение для накопления приостановили 17% жителей Латвии и 15% жителей Литвы.

Из жителей Латвии 26% ответили, что ситуация заставила их задуматься о важности сбережений и столько же ответили, что возможности накопления сократились. 44% жителей Литвы признали рост мотивации к накоплению и 35% упомянули, что в настоящий момент невозможно производить дополнительные накопления.