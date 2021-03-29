Полиция задержала стрелявшего из стартового пистолета

В субботу полиция получила вызов на улицу Рийа, где мужчина сделал выстрел из похожего на пистолет предмета. Полиция задержала 39-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления, обнаруженный при нем пистолет изъят на хранение, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры.