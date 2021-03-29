Пн, 29.03.2021
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Полиция задержала стрелявшего из стартового пистолета

На руках нападавшего защелкнулись наручники. ФОТО: Urmas Luik

Полиция в конце прошлой недели задержала в Тарту человека, стрелявшего из стартового пистолета.

В субботу полиция получила вызов на улицу Рийа, где мужчина сделал выстрел из похожего на пистолет предмета. Полиция задержала 39-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления, обнаруженный при нем пистолет изъят на хранение, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры.

В связи с этим инцидентом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.

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