Полиция задержала стрелявшего из стартового пистолета
Полиция в конце прошлой недели задержала в Тарту человека, стрелявшего из стартового пистолета.
Полиция в конце прошлой недели задержала в Тарту человека, стрелявшего из стартового пистолета.
В субботу полиция получила вызов на улицу Рийа, где мужчина сделал выстрел из похожего на пистолет предмета. Полиция задержала 39-летнего мужчину по подозрению в совершении преступления, обнаруженный при нем пистолет изъят на хранение, сообщила в понедельник пресс-служба Лыунаской префектуры.
В связи с этим инцидентом никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье о грубом нарушении общественного порядка.