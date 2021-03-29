В поисках ценового пузыря на рынке недвижимости

Растет цена сделок, но не их количество

Недвижимость всегда была в Эстонии горячей темой, но в последние недели она привлекла внимание общественности больше обычного. Похоже, в центре обсуждений главный вопрос — начался ли новый бум на рынке недвижимости? Но так ли это?

Наряду с анекдотическими рассказами о том, как осмотры квартир превращаются в спонтанные аукционы между покупателями, делаются попытки найти подтверждение этому утверждению в статистике. В самом деле, если измерять текущее состояние рынка недвижимости на основе сделок с квартирами в Таллинне, то в феврале их общая стоимость достигла 103 млн евро, что на 7% больше, чем в феврале 2020 года. Еще ощутимее рост совокупной стоимости сделок в предыдущие месяцы. Поскольку сделки с квартирами по-прежнему в значительной мере осуществляются при помощи жилищных кредитов, то активность заметна и на рынке жилищных кредитов, которые подросли за последние полгода в среднем на 10%.

Меньше внимания привлекло к себе то обстоятельство, что если посчитать количество сделок с квартирами, то никакого особого бума не наблюдается. Правда, в последние месяцы 2020 года количество сделок также быстро увеличивалось, но это произошло за счет покупок, которые не были осуществлены весной. В целом же количество квартир, проданных в Таллинне в прошлом году под жилье, даже сократилось на 9%. Не принес особых изменений и начавшийся год: в течение первых двух месяцев продажи оказались на 2% ниже прошлогоднего уровня.

Цены не отстают от зарплат

Если покупательский бум доказать затруднительно, то, по крайней мере, о ценовом пузыре говорить-то можно? Поисками ценового пузыря на рынке недвижимости занимаются в Эстонии уже как минимум с десяток лет. И на это тоже есть свои понятные причины. Те несчастные, которых угораздило приобрести дорогую недвижимость в 2007 году, фактически испытали снижение стоимости своей собственности вдвое всего за один год. Когда в 2011 году цены на недвижимость после минимума, наконец, снова начали расти, все еще находились те, кто считал, что цены, вроде, больше не должны расти. Настоящая паника разразилась, когда в 2017 году средняя цена квадратного метра квартирной площади через десять лет наконец вышла на докризисный уровень.

Решающим при оценке роста цен на недвижимость является выбранный критерий. В то время как цены на квартиры достигли уровня 2007 года только десять лет спустя, в период 2010-2020 годов рост цен на недвижимость в Эстонии была самым большим среди стран ЕС: они выросли более чем вдвое. Например, в Финляндии цены на недвижимость за тот же период выросли всего на 13%, тогда как на Кипре, в Испании и Италии они вообще упали.