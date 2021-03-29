Нарвитяне, Moderna еще есть. Вас ждут на вакцинацию
Нарвская больница сообщила, что за выходные вакцину от коронавируса получили 516 человек в возрасте 70+. Однако вакцина еще есть и до четверга в Нарве можно получить препарат Moderna.
Нарвская больница сообщила, что за выходные вакцину от коронавируса получили 516 человек в возрасте 70+. Однако вакцина еще есть и до четверга в Нарве можно получить препарат Moderna.
На этой неделе с понедельника по четверг целевой группе 70+ можно прийти на вакцинацию в Нарвский центр вакцинации при Нарвской больнице.
Зарегистрироваться можно через государственную дигитальную регистратуру или, позвонив в рабочее время по номерам 356 1144, 357 2778, 357 2779.
Центр вакцинации Нарвской больницы находится по адресу Хайгла 1 , первый этаж, кабинет 4.