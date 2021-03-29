ФОТО: BBC News

Чешский миллиардер, владелец международной инвестиционно-финансовой группы PPF Group (раньше ей принадлежала российская розничная сеть «Эльдорадо») Петр Келлнер погиб при крушении вертолета в горах Аляски. Всего жертвами авиакатастрофы стали пять человек.

«Петру Келлнеру было 56 лет. В профессиональной жизни он был известен своим невероятным трудолюбием и креативностью, но его личная жизнь принадлежала только его семье. Его похороны пройдут с участием только близких родственников», - говорится в заявлении PPF Group.

Авиакатастрофа, в которой погиб Келлнер, произошла в субботу, уточнили в компании. Известно об этом стало утром в понедельник.

По данным New York Times, вертолет, на борту которого находился Келлнер, вылетел на хелиски-экскурсию (горнолыжный спорт, смысл которого заключается в спуске на лыжах по снежным склонам, для подъема на которые используется вертолет).

Вертолет разбился недалеко от ледника Кник.

Вместе с Келлнером погибли пилот вертолета, два местных гида и один турист, также прилетевший из Чехии, пишет газета. Один человек выжил - его состояние тяжелое, но стабильное, сообщили в полиции Аляски.

Причины крушения вертолета пока не установлены. По словам местных спасателей, им сообщили о том, что вертолет не вернулся с экскурсии в 22:00 в субботу.

Келлнер был самым богатым человеком Чехии. Журнал Forbes оценивает его состояние в 17,4 млрд долларов. PPF Group он основал в 1991 году, и на момент смерти был основным ее владельцем.