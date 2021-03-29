За две недели в покровской колонии Навальный получил шесть выговоров

В нем рассказывается, что оппозиционер, помимо статуса "склонного к побегу", получил четыре выговора за две недели пребывания в СИЗО "Кольчугино" перед отправкой в ИК, а также шесть выговоров за две недели в самой колонии.

"Есть на рассмотрении штук 20 рапортов, включая такие, как: встал с кровати на 10 минут раньше команды "подъем", отказался выходить на зарядку, сказав начальнику отряда: "Пойдемте лучше кофе попьем", отказался смотреть видеолекцию, назвав ее идиотской, на встрече с адвокатами был в футболке (не шучу)", - пишет политик.

За два выговора осужденному грозит штрафной изолятор, "а штука это неприятная, условия там близки к пыточным". По словам Навального, выговоры ему в колонии выносит дисциплинарная комиссия из семи человек, "сидя под портретом Путина". "Жду выговора с формулировкой "широко улыбался, хотя по распорядку дня было время страдать", - пошутил оппозиционер.

Ранее адвокат Навального Ольга Михайлова рассказывала только об одном выговоре политику - за то, что он встал на 10 минут раньше подъема. Адвокаты допустили, что Навальный может оказаться в штрафном изоляторе и не сможет претендовать на условно-досрочное освобождение.

Ранее стало известно, что состояние здоровья Навального стало ухудшаться. Он испытывает сильные боли с спине, не может опереться на правую ногу, которая местами потеряла чувствительность. В колонии ему не оказали никакой должной помощи, ограничившись двумя таблетками ибупрофена. Гражданского врача, которому доверяет Навальный, в колонию привезти не разрешили. Также у адвокатов отняли бумажку с комплексом упражнений для спины.

Члены Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области, посетившие Навального в колонии 27 марта, подтвердили, что у политика ухудшилось здоровье, а надлежащей медицинской помощи он не получает. Навальный попросил оказать содействие в получении уколов "Диклофенака" для снятия болевого синдрома в ноге, но продолжает ходить самостоятельно.

Других пожеланий, по словам членов ОНК, оппозиционер не высказал. Общественники проверили медицинскую документацию в медчасти ИК и убедились, что заявка на "Диклофенак" от Навального официально зафиксирована. ОНК попросила медиков обратить на это внимание и при необходимости провести дополнительное медицинское обследование.

В поддержку Навального выступили около 160 деятелей культуры, правозащитники, журналисты и политики, потребовав создать для него нормальные условия содержания в колонии и прекратить в отношении него пытку бессонницей. Как "склонного к побегу" Навального будят каждый час по ночам, снимают на камеру и комментируют этот процесс.