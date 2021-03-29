Танель Кийк: в среду в Эстонию прибудет 44 000 доз вакцины AstraZeneca

«Сейчас мы сравнительно оптимистично рассчитываем на то, что вакцину AstraZeneca привезут. Теперь десятки тысяч человек в старшей возрастной группе получат возможность в ближайшее время отправиться на вакцинацию», - сказал Кийк.

По его словам, в последнее время поступило много дополнительной информации о регистрации на вакцинацию, нужно следить за своими данными на портале digilugu.ee и СМИ.

«Мы движемся в том ритме, чтобы в течение последующих трех недель обеспечить всем людям в возрасте от 70 лет возможность привиться», - сказал он.

«На этой неделе хорошо то, что мы можем продолжить ее на начавшейся на прошлой неделе умеренной оптимистичной волне. На прошлой неделе действительно была заметна определенная тенденция к снижению. Причина снижения заболеваемости — население Эстонии. Сейчас мы даже можем в определенной мере похвалить их за это. Сами по себе ограничения не помогают, если их не воспринимать всерьез», - сказал Кийк.

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, показатели заболеваемости уже несколько недель были стабильными и заметны первые признаки снижения.

«Коэффициент заболеваемости R упал до 0,9. Если он удержится на этой отметке, мы к началу мая будем на том же уровне заболеваемости, что и в рождественское время», - сказала Хярма.