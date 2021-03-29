Пн, 29.03.2021
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Президент Литвы назвал Путина убийцей

ФОТО: Olivier Hoslet/Pool via REUTERS, Mikhail KLIMENTYEV / Sputnik / AFP

Президент Гитанас Науседа говорит, что российского президента Владимира Путина можно назвать убийцей, пишет Rus.TVNET.

"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос BNS, мог ли бы он, вслед за президентом США Джо Байденом, назвать Путина убийцей. 

По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких как Украина. 

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует  достаточно демонстративно", - сказал Науседа. 

Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа. 

Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении (в отношения - ред.), видя грубые нарушения прав человека у себя по соседству. 

Отвечая в середине марта на вопрос, считает ли он, что Путин - убийца, Байден сказал "да". Этот и другие комментарии президента США побудили Россию отозвать своего посла из Вашингтона, что стало беспрецедентным шагом в истории дипломатических отношений этих стран за последнее время.

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