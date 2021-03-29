Президент Литвы назвал Путина убийцей

"К сожалению, да", - ответил Науседа на вопрос BNS, мог ли бы он, вслед за президентом США Джо Байденом, назвать Путина убийцей.

По словам руководителя Литвы, Россия демонстративно не считается с территориальной целостностью соседних стран, таких как Украина.

"Я вижу множество признаков, которые демонстрируют явное наплевательство, назовем это так, по отношению к ценностям цивилизованного мира, игнорирование права наций на самоопределение, игнорирование территориальной целостности соседей, что Кремль в последнее время демонстрирует достаточно демонстративно", - сказал Науседа.

Другим важным аспектом, по его словам, является то, что ситуация внутри России, где режим, как сказал президент, "явно вздрагивает от крепнущей оппозиции" и пытается ее подавить, "самым грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких, как Алексей Навальный.

"И дальше говорить, втянув голову в плечи, что, знаете, мы ищем, как включиться в отношения с Россией, что я иногда слышу от своих коллег в Европейском союзе - это нужно и эмоционально, и территориально быть очень далекими от того, что называется Россией, чтобы говорить такое", - отметил Науседа.

Он утверждал, что Литва точно не будет той страной, которая "будет равнодушно сидеть на задней лавке" и говорить о большем вовлечении (в отношения - ред.), видя грубые нарушения прав человека у себя по соседству.