Женщины-ученые в Эстонии по-прежнему сталкиваются со стереотипами, разрывом в зарплатах и дискриминацией

Участники исследования также отмечали, что ожидания и требования к студентам разных полов были разные. «[Был] стереотип, что «ты девочка, твоя пятерка — это тройка мальчика». Требования были иногда ниже», - отмечает участник исследования.

В то же время респонденты отмечали, что чем выше академический сотрудник поднимается по карьерной лестнице, тем меньше он сталкивается со стереотипизацией.

Стереотипов больше в частном секторе

Во время интервью с участниками не нашлось ни одного человека, который бы заявил, что тема исследования неважна, однако некоторые посчитали, что проблема гендерного неравенства существует ни в научной среде, а за ее пределами. К примеру, несколько докторантов описали на основе личного опыта, что подвергались неравному обращению по половому признаку за пределами университета.

«У меня два пункта для сравнения: частное предприятие и академия. /…/ контраст, на мой взгляд, огромный. Со стороны университета я чувствую поддержку всегда», - говорит один из участников исследований.

В частности, большие стереотипы за пределами научного мира, то есть в частных компаниях, описали докторанты женского пола из области естественных и точных наук: «До сих пор существуют стереотипы, что место женщины не в инженерии, не в технологиях. С таким в университете я не сталкивалась».

Где работает больше всего женщин-ученых?

Общее число академических работников за десять лет выросло на 8,6%, причем число женщин-ученых выросло на 13,6%. В 2020 году мужчин и женщин в мире эстонской науки было почти равным — женщин было 51%, а мужчин — 49%. Еще десять лет назад женщин было 48,7%, а мужчин — 51,3%.

Тут сразу можно отметить, что некоторые академические работники работают с частичной занятостью. Среди тех, кто работает с частичной нагрузкой больше женщин, и за десять лет их процент только вырос. В 2010 женщин, работающих на полставки в науке было 50,7%, а в 2020 — уже 55,1%.

Самым большим по числу ученых учреждением является Тартуский университет, где за десять лет число академических работников выросло на 14%. Доля женщин-ученых в ТУ выросла и к 2020 году составляет 52%.

Самая большая доля женщин среди академических сотрудников наблюдается в Таллиннском университете (62,7%), там же и самый высокий процент женщин-профессоров (41,3%). На втором месте Эстонская Художественная академия (62,2%). Самая маленькая доля женщин-ученых была зафиксирована в Таллиннском техническом университете — всего 37,4% в 2020 году.