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Женщины-ученые в Эстонии по-прежнему сталкиваются со стереотипами, разрывом в зарплатах и дискриминацией

«У тебя хорошие результаты, потому что ты учишься, но мальчики более одаренные», - сказал учитель. ФОТО: Shutterstock

Центр прикладных социальных исследований Тартуского университета (RAKE) провел масштабное исследование на тему гендерного равенства в эстонской науке. Последний раз подобное исследование проводилось десять лет назад. Rus.Postimees подготовил краткую версию выводов исследования, которое показывает, как изменилась научная среда и с какими трудностями на пути к званию профессора сталкиваются женщины в Эстонии.

Обогнали мужчин, но не выиграли

Хотя, согласно выводам исследования, за десять лет в Эстонии женщин-ученых стало больше, и они количественно даже обогнали мужчин, некоторые женщины по-прежнему занимают низкие должности в академической среде и сталкиваются с препятствиями на карьерном пути потому, что имеют детородные функции. Стоит сразу отметить, что мужчины-ученые также сталкиваются с дискриминацией и порой вынуждены выбирать между семьей и карьерой, хоть и гораздо в меньшей степени.

Академическая карьера ученого насчитывает несколько ступеней, начиная с преподавателя и заканчивая профессором (между ними есть должности ассистента, лектора, доцента, ученого, младшего/старшего/ведущего научного сотрудника).

Сейчас самая маленькая доля женщин наблюдается на должностях профессора (23,9%) и ведущего научного сотрудника (27,3%). Самое интересное, что если за десять лет женщин-профессоров стало немного больше (на 2,6%), то число женщин, которые занимают должность ведущего научного сотрудника, стало значительно меньше (упало на 7,8%). Число женщин-доцентов выросло более чем на десять процентов за десять лет, а среди младших научных сотрудников женщин и мужчин почти поровну.

Доля женщин на разных академических должностях в 2020 году. ФОТО: REKA/TU

Более того, если рассматривать разные области науки, то женщины как отдавали предпочтение гуманитарным или социальным наукам, так и продолжают это делать. За десять лет доля женщин в разных науках изменилась несильно. Более всего выросла доля женщин, занятых в бионауках и экологии, меньше всего женщин по-прежнему наблюдается в технических и естественных науках — их доля за десять лет выросла только на 0,9%.

Это не женское дело

Выводы исследования показывают, что за десять лет доля женщин в сфере естественных и технических наук особо не выросла.

Качественный анализ (интервью с академическими работниками) показал, что профессии, связанные с естественными и техническими науками, имеют общественные установки и гендерные стереотипы, делая их «полем деятельности для мальчиков». Это в свою очередь не способствует тому, чтобы женщины выбирали эти науки для получения высшего образования. Во время интервью опрошенные отметили, что крайне важным фактором, влияющим на выбор профессии, является школьный учитель на ступени основного и среднего образования — его отношение, поведение и образ — именно это влияет на то, появится ли у ученика интерес к науке или же умрет в зачаточной стадии.

Одна из участник исследования привел пример из школьной жизни: «В школе у меня были отличные отношения с учителем по физике, а вот в случае учителя по математике я чувствовала, что хотя у меня были лучшие результаты, другого мальчика считали более одаренным, чем я, что он понимает больше, чем я. Было такое отношение: «у тебя хорошие результаты, потому что ты учишься, но мальчики более одаренные». Это убивает девочек, которые заинтересованы в точных науках».

Другой участник исследования вспоминает: «/.../учитель по физике отругал моего одноклассника за то, что тот не выиграл на Олимпиаде по биологии, /.../ сказав "как мальчик может быть таким дураком, что тебя делает девчонка?"»

Участники исследования также отмечали, что ожидания и требования к студентам разных полов были разные. «[Был] стереотип, что «ты девочка, твоя пятерка — это тройка мальчика». Требования были иногда ниже», - отмечает участник исследования.

В то же время респонденты отмечали, что чем выше академический сотрудник поднимается по карьерной лестнице, тем меньше он сталкивается со стереотипизацией.

Доля женщин в разных учреждениях и в разных сферах науки. ФОТО: REKA/TU

Стереотипов больше в частном секторе

Во время интервью с участниками не нашлось ни одного человека, который бы заявил, что тема исследования неважна, однако некоторые посчитали, что проблема гендерного неравенства существует ни в научной среде, а за ее пределами. К примеру, несколько докторантов описали на основе личного опыта, что подвергались неравному обращению по половому признаку за пределами университета.

«У меня два пункта для сравнения: частное предприятие и академия. /…/ контраст, на мой взгляд, огромный. Со стороны университета я чувствую поддержку всегда», - говорит один из участников исследований.

В частности, большие стереотипы за пределами научного мира, то есть в частных компаниях, описали докторанты женского пола из области естественных и точных наук: «До сих пор существуют стереотипы, что место женщины не в инженерии, не в технологиях. С таким в университете я не сталкивалась».

Где работает больше всего женщин-ученых?

Общее число академических работников за десять лет выросло на 8,6%, причем число женщин-ученых выросло на 13,6%. В 2020 году мужчин и женщин в мире эстонской науки было почти равным — женщин было 51%, а мужчин — 49%. Еще десять лет назад женщин было 48,7%, а мужчин — 51,3%.

Тут сразу можно отметить, что некоторые академические работники работают с частичной занятостью. Среди тех, кто работает с частичной нагрузкой больше женщин, и за десять лет их процент только вырос. В 2010 женщин, работающих на полставки в науке было 50,7%, а в 2020 — уже 55,1%.

Самым большим по числу ученых учреждением является Тартуский университет, где за десять лет число академических работников выросло на 14%. Доля женщин-ученых в ТУ выросла и к 2020 году составляет 52%.

Самая большая доля женщин среди академических сотрудников наблюдается в Таллиннском университете (62,7%), там же и самый высокий процент женщин-профессоров (41,3%). На втором месте Эстонская Художественная академия (62,2%). Самая маленькая доля женщин-ученых была зафиксирована в Таллиннском техническом университете — всего 37,4% в 2020 году.

Почему женщин-профессоров меньше?

Из количественного анализа стало известно, что, хотя число мужчин и женщин практически одинаково среди академических работников, существуют большие различия между тем, какие должности они занимают — женщины значительно меньше достигают наивысших должностей (профессоров и ведущих исследователей), чем мужчины. Причин тому несколько.

Текущая ситуация частично объясняется так называемым жизненным циклом исследовательской карьеры - поскольку достижение более высоких должностей в науке является результатом десятилетий работы, более низкая доля женщин в мире науки в предыдущие годы отражается на сегодняшних цифрах. Причиной этой «дыры» также считается тот факт, что академические работники женского пола были вынуждены отказаться от карьеры, к примеру, из-за отсутствия благоприятной семейной политики в 1990-е годы.

«Женщины не достигли высоких должностей из-за неразберихи 90-х, когда в науке было очень-очень мало денег и нужно было выбирать. Выбор было делать сложно, поскольку нужно было согласовывать работу и семью, а это означает, что целое поколение женщин-ученых исчезло, поскольку тогда не было материнской зарплаты и льгот. Теперь мы видим, что те, кто исчез в 90-х, мои ровесники, им около 50 лет и таких женщин в науке немного», - комментирует один из участников исследования.

Материнство не на руку женщинам-ученым

Также можно заметить, что негласным условием для академической карьеры является ее непрерывность, определяемая требованиями научного мира (опора на критерии и количественные достижения).

Исследование показало, что именно пробелы в карьере (в связи с беременностью, декретным отпуском и другими, связанными с опекой, факторами) могут быть причиной того, почему развитие карьер женщин-ученых тормозится, ведь чаще всего именно на женские плечи ложится забота о ребенке.

«При аттестации эта дыра (отпуск по уходу за ребенком — прим. ред.) означает, что ты остаешься на одном уровне, а не выпадаешь. /… / Учитывая эту дыру, ты не теряешь свою должность, но теряешь связи с зарубежными коллегами и источниками финансирования. Вернуть это сложно», - говорит участник исследования.

Фактор наличия детей или других близких, требующих ухода, влияют на то, что ученому становится сложно в таком случае получить международный опыт (заняться научной деятельностью за рубежом), а без него академическому работнику может быть очень сложно двигаться вперед по карьерной лестнице.

Опрашиваемые ученые, которые достигли руководящих должностей, рассказали, что именно постдокторантура, докторантура в зарубежном исследовательском учреждении или учеба в зарубежных исследовательских учреждениях стали одними из наиболее важных факторов в формировании их академической карьеры.

Однако респонденты отметили, что долгосрочное нахождение за рубежом (семестр и более) может быть затруднено как из-за семейного положения, так и из-за нехватки ресурсов.

Академические работники и руководители отметили, что в некоторых случаях их подчиненные или руководители отказывались от предлагаемой работы или учебы за границей, потому что их личное положение не позволяло этого. То же самое подтвердили докторанты: проблема возникает, если партнер не может уехать за границу или у людей есть обязанности по уходу за другим человеком.

«С одной стороны, я мало исследовал этот вопрос, потому что не было большого интереса, а отчасти и по семейным обстоятельствам. Мы решили, что пока не уедем из Эстонии, потому что у нас есть пожилые родные, которым нужна наша помощь, и мы предпочитаем жить рядом с ними», - объясняет один из участников исследования.

Респонденты отмечают, что делать выбор между карьерой и семьей морально сложно. Тем более, что для работы или обучения за границей необходимо найти финансирование — получить грант. Один из участников исследования описал следующую проблему неравенства, которая существует для обоих полов:

«Эта возможность — обозначить в гранте, что ты отсутствовал по причине того, что стал родителем, есть. В какой-то степени это может даже помочь. Однако более проблемный момент, который я заметил при раздаче стартовых грантов, - это вопрос о том, проходил ли кандидат (начинающий ученый) постдокторантуру за границей. Это очень жесткий критерий оценки. Если он был там, у него есть преимущество, если нет, то нет. В то же время вместе с детьми посещать постдокторантуру сложно. При такой нынешней организации создается впечатление, что это «твоя вина», если не нашел возможности получить постдокторантуру за границей. Это часто может стать решающим фактором, потому что, если вы не получите стартовый грант по этой причине, то тогда не получите и групповой грант (грант следующего этапа), и это уже может помешать вам двигаться по карьерной лестнице. Такой критерий, как почти обязательная стажировка за границей, является почти дискриминационным, но не лежит на поверхности».

Хотя участники исследования уделяли большое внимание влиянию семьи на академическую карьеру, во время интервью также вспылили ситуации, в которых академическая карьера влияла на решения в личной жизни. Например, продолжение академической карьеры также означало отказ от создания семьи: «У меня нет детей. То, что я стал учителем в очень раннем возрасте, повлияло на это. Я в браке, но это случилось позднее».

Интервью с докторантами показали, что одной из причин, по которой женщины могут отказываться от руководящих постов, является, как и выше, тот факт, что социальные роли вне работы уже требуют достаточного внимания: «Я сама была руководителем (до материнства — прим. ред.), и мне предложили эту должность позже, но я отказалась, поскольку родительство само по себе похоже на непрерывное управление. Вы должны кого-то постоянно организовывать, так что я не хочу делать это и на работе тоже».

В руководящих органах женщины есть, но их мало

Научный ландшафт Эстонии иерархичный. Им руководят на разных уровнях органы с разными избирательными механизмами и составом — это может быть совет университета, сенат и пр. Исследователи проанализировали такие органы в разных университетах и пришли к выводу, что в некоторых учреждениях как на уровне советов, так и сената женщин и мужчин практически поровну. Однако, к примеру, как в совете, так и сенате Таллиннского технического университета женщин значительно меньше, но тут стоит учесть, что женщин среди академических сотрудников данного вуза в принципе меньше.

В исследовании несбалансированность в составе руководящих органов частично объясняется, во-первых, неравномерным распределением мужчин и женщин на разных должностях, поскольку некоторые члены руководящих органов априори находятся в их составе, потому что занимают высокую академическую должность.

Большую роль в развитии научной карьеры играет и руководитель — захочет ли он и будет ли у него возможность помочь женщине-ученой с назначением на более высокую позицию или дать новые рабочие задачи. С одной стороны, руководитель может бояться конкуренции на рабочей месте, с другой — проблема может скрываться в финансировании научной системы.

«Всегда есть проблема, что финансирование сегодня настолько маленькое, что проще держать трех лекторов, чем одного профессора, но непосредственные руководители не мыслят такими категориями, что у каждого человека должна быть своя карьера», - отмечает один из участников исследования.

Женская солидарность и квоты

Также в руководящие органы попадают и те, кого избрали туда. Тут некоторые опрошенные женщины-ученые рассказали, что, по их мнению, многие академические работники женского пола в Эстонии слишком скромные, чтобы баллотироваться в органы, принимающие решения, и что женщины могут не чувствовать поддержки, которая необходима, чтобы попасть в совет.

«/… / Лично мой опыт: если вы думаете, что женщина вас поддержит, то на самом деле, поддержит мужчина. /… / С одной стороны ворчат, что женщины где-то не получают достаточно важных мест, но если есть кандидат-мужчина и кандидат-женщина, то женщины не всегда предпочитают женщин (голосуют за них — прим. ред)», - говорит участница исследования.

Что касается квот, то почти все участники исследования, которых интервьюировали, пришли к выводу, что для достижения гендерного равенства можно было бы воспользоваться гендерными квотами, однако некоторые академические работники женского пола высказались, что, по их оценке, выбор кандидата на основе системы квот — это унизительно. В отношении квот существует страх, что при использовании данной системы будут в первую очередь смотреть на половые признаки, а не на компетентность.

Финансовая сторона вопроса и модели поведения

Самая высокая зарплата профессоров - в Таллиннском техническом университете, самая низкая — в Художественной академии, показали результаты исследования.

Гендерный разрыв в оплате труда является важным показателем при сравнении заработной платы мужчин и женщин: это разница между средней почасовой заработной платой (брутто) мужчин и средней почасовой оплатой труда (брутто) женщин. В исследовании REKA анализировалась как основная заработная плата, так и средняя месячная плата.

Данные об общей заработной плате показывают, что в большинстве учреждений заработная плата мужчин выше, чем заработная плата женщин. Интересным исключением являются Тартуский университет и Художественная академия, где зарплаты женщин-профессоров к 2019 году стали немного выше, чем у мужчин. Часто заработок женщин выше, чем у мужчин, на тех должностях, где доля женщин также выше: ассистенты, лекторы, преподаватели.

И все-таки гендерный разрыв в оплате труда с годами сократился: например, среди профессоров Тартуского, Таллиннского и Таллиннского технического университетов, а также среди доцентов во всех учреждениях.

Заработная плата ассистентов и преподавателей по сравнению с другими должностями довольно низкая. Стремление к более высокой заработной плате и желание иметь более высокий оклад, чтобы содержать семью, больше ассоциируется с мужчинами, роль «добытчицы» женщинам до сих пор не отводят. Таким образом обосновывается высокая концентрация женщин-ученых на низкооплачиваемых должностях.

Однако независимо от уровня заработной платы выполнение обучающей функции более стабильно, чем выполнение исследовательской функции, где гарантия занятости зависит от научного проекта, получит ли он финансирование и насколько большое. Поэтому модели гендерного поведения - готовность мужчин рисковать и потребность женщин в стабильности и большая сговорчивость - также описываются как причины того, почему больше женщин останавливаются на преподавательских должностях. Более того, преподавательская деятельность занимает очень много времени и требует большой нагрузки от человека, неважно какого он пола, что тормозит его исследовательскую деятельность, а это в свою очередь тормозит его путь вверх по академической карьерной лестнице.

Хотя в настоящее время можно увидеть, что в некоторых областях доля женщин-ученых выросла (например, в социальных и культурных науках, также в исследованиях в области здравоохранения), сотрудники с большим академическим опытом отметили, что в некоторых дисциплинах с годами произошел так называемый «гендерный перелом» - именно женщины больше идут учиться и занимают более высокие должности:

«У нас давно уже не было повода говорить о гендерном неравенстве в его традиционном понимании. Напротив, недостатка в женщинах и женщинах-профессорах нет. Женщин намного больше. Так было не всегда. Когда я был студентом в 90-х, ситуация в Эстонии была противоположной. Все профессора, кроме одного, были мужчинами. Сегодня ситуация перевернулась. Теперь почти все профессора [социальных наук] по всей Эстонии женщины. Со временем произошел гендерный перелом», - отмечает участник исследования.

Это связано со структурным неравенством, которое происходит от: « /… / разрыва в оплате труда между профессиями. Мужчины, которые традиционно считают себя основными кормильцами в семье, выбирают другие дисциплины [помимо социальных наук] или, если все-таки выбирают социальные науки, то стремятся сделать карьеру за пределами академии, где зарплаты высокие. Разрыв в оплате труда между академическим и другими секторами привел к гендерному перелому. Можно сказать, что женщины более терпимы в отношении более низкой заработной платы».

Мужчины больше публикуются

Публикация своих научных работ и исследований — очень важная составляющая жизни ученого, которая оказывает огромное влияние на его карьерный рост. При анализе публикаций эстонских ученых исследователи заметили, что из года в год мужчины публикуются больше, чем женщины.

Если посмотреть на публикации на разных академических должностях, то становится ясно, что почти во всех должностях мужчины опубликовали больше публикаций за эти годы. Исключение составляют должности доцента и ведущего научного сотрудника, где за несколько лет женщины опубликовали больше работ, чем их коллеги-мужчины.

Одно из объяснений этому — другие рабочие обязанности, которые съедают время человека. Интервьюируемые отмечали, что рабочие обязанности, связанные именно с преподавательской и руководящей деятельностью, отнимают больше всего времени и внимания.

Отсутствие последствий дискриминации

Одним из факторов, сводящих к минимуму важность темы гендерного равенства, является отсутствие последствий (гендерного) неравного обращения. Ответственность и последствия не предусмотрены государственными и/или институциональными кодексами. Однако отсутствие (познавательно справедливых) последствий в случаях несправедливого или неравного обращения усугубляет как чувство безнаказанности, так и мнение, что тема неважна.

При исследовании данной темы представители научных учреждений отметили, что ранее гендерные вопросы в учреждении не рассматривались, поэтому необходимости письменно установить какие-то регуляции не было. Возникла такая необходимость только в связи с возникновением закона и необходимости иметь аккредитацию, также учреждения обнаружили, что такие процедуры или руководства являются частью работы современной исследовательской организации.

К примеру, в Университете естественных наук на данный момент нет так называемого стратегического документа, который касался бы непосредственно гендерного равенства. Эта и другие темы (к примеру, домогательства) затрагиваются в различных документах университета, что означает, что пути решения ситуаций, связанных с гендерным равенством и подобными темами, разбросаны. В то же время Эстонский университет естественных наук принял в декабре 2020 года постановление о внедрении и принципах академической практики, в котором упоминается важность равного обращения между членами университета, а также указывается, что за регуляцию решений проблем неравного обращения и введение равных принципов обращения ответственна Комиссия по этике.

Гендерная слепота

Одним из выводом исследования стало то, что в академической сфере преобладает позиция, согласно которой мир науки гендерно нейтрален, а наличие равных возможностей исключает неравное обращение по половому признаку. Гендерная нейтральность науки проистекает из предпосылки, что система, ориентированная на оценку критериев, исключает возможность гендерного неравенства.

Дискуссия о реализации гендерных мер в целом вызывает отторжение, поскольку их реализация противоречит идее достижения компетентности - есть опасения, что учет гендерного аспекта несовместим с поддержкой наиболее компетентных людей.

Академические работники не видят узких мест в системе, хотя могут приводить примеры таких мест (считая их личным выбором). В научном ландшафте Эстонии наблюдается гендерная слепота, поэтому те, кто работает в академической сфере, не рассматривают проявления неравенства как проблему, а даже воспроизводят такую систему.

Что же делать?

Центр прикладных социальных исследований Тартуского университета (RAKE) провел масштабное исследование на тему «Текущая ситуация с гендерным равенством и пути ее улучшения в эстонской науке», чтобы выяснить произошедшие за последние десять лет изменения и понять, в какой степени модель карьеры и другие влияющие на нее факторы являются препятствием для развития сферы, а также понять, как обеспечить людям нужную поддержку. 

Исследователи также подготовили рекомендации, что необходимо изменить, чтобы добиться большего гендерного равенства в научной среде Эстонии. С результатами исследования и рекомендациями можно ознакомиться здесь.

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