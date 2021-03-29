Пн, 29.03.2021
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Johnson & Johnson начнет поставлять вакцину в Европу с 19 апреля

Вакцина Janssen. ФОТО: STEPHEN ZENNER/AFP

Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил в понедельник, что с 19 апреля начнет поставлять в Европу вакцину от коронавируса, передает Postimees.

Европейское агентство лекарственных средств одобрило Johnson & Johnson в середине марта.

Решение J&J усилит кампанию вакцинации в Европе, где от коронавируса сейчас прививают вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.

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