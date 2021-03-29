Johnson & Johnson начнет поставлять вакцину в Европу с 19 апреля
Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил в понедельник, что с 19 апреля начнет поставлять в Европу вакцину от коронавируса, передает Postimees.
Американский фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил в понедельник, что с 19 апреля начнет поставлять в Европу вакцину от коронавируса, передает Postimees.
Европейское агентство лекарственных средств одобрило Johnson & Johnson в середине марта.
Решение J&J усилит кампанию вакцинации в Европе, где от коронавируса сейчас прививают вакцинами Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca.