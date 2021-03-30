Уровень зарегистрированной безработицы немного снизился

По положению на 28 марта, на учете в Кассе страхования от безработицы стояли 57 902 человека - на 65 меньше, чем неделей ранее.

Самый высокий показатель безработицы по-прежнему в Ида-Вирумаа, где он опустился с 14,9% до 14,7%, а самый низкий уровень безработицы в Йыгевамаа - 5,8%.

В Харьюмаа уровень безработицы составляет 8,4%: без работы в столичном регионе остаются около 27 000 человек, в том числе свыше 20 000 - в Таллинне.