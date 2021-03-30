Скончалась старейшая в мире эстонка
Известная последние семь месяцев своей жизни как самая старая эстонка в мире, 24 марта в возрасте 108 лет в американском штате Нью-Джерси скончалась Илла Тоомпуу, пишет Tartu Postimees.
Известная последние семь месяцев своей жизни как самая старая эстонка в мире, 24 марта в возрасте 108 лет в американском штате Нью-Джерси скончалась Илла Тоомпуу, пишет Tartu Postimees.
Илла Тоомпуу родилась 26 октября 1912 года в Санкт-Петербурге, росла в Вирумаа, окончила Нарвскую общеобразовательную гимназию. В сентябре 1944 года отправилась вместе с детьми из Таллиннского порта в Германию, пять лет прожила в лагере для беженцев, а в 1949 году переехала в Нью-Йорк, где работала бухгалтером и банковской служащей. Илла Тоомпуу стала одним из основателей и руководителем Эстонского женского хора в Нью-Йорке.
После 1975 года, переехав в Лейквуд, Илла Тоомпуу стала педагогом в эстонской школе и бухгалтером Эстонской ассоциации Лейквуда, пела в смешанном хоре, в довольно позднем возрасте научилась водить машину.