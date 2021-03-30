Скончалась старейшая в мире эстонка

Илла Тоомпуу родилась 26 октября 1912 года в Санкт-Петербурге, росла в Вирумаа, окончила Нарвскую общеобразовательную гимназию. В сентябре 1944 года отправилась вместе с детьми из Таллиннского порта в Германию, пять лет прожила в лагере для беженцев, а в 1949 году переехала в Нью-Йорк, где работала бухгалтером и банковской служащей. Илла Тоомпуу стала одним из основателей и руководителем Эстонского женского хора в Нью-Йорке.