Адик Левин: размышление о национальных интересах во время пандемии

Я считаю, что Эстония довольно хорошо справляется с поставками вакцины. Безусловно, результат мог быть лучше, но учитывая тот факт, что поставки нестабильны и это у нас первый опыт тотальной вакцинации граждан, эту деятель можно оценить положительно. Основной проблемой все-таки была нехватка вакцины. К сожалению, в этом плане мы были очень послушными и полагались только на объем поставок вакцин, выделенных центральными властями Европейского союза. У меня создалось впечатление и я в этом уверен, что наши структуры власти бездействуют и не проявляют инициативы. Хуже всего ситуация, безусловно, в Таллинне, из-за чего мэр Михаил Кылварт обратился к правительству с просьбой активнее закупать вакцины.

Мне довелось прочитать статью Лаури Хусара (EPL, 18 марта), в которой говорилось, что выступление ведущих политиков правительственной партии Яны Тоом и Михаила Кылварта в российской пропагандистской передаче «60 минут» является достойным сожаления примером того, как политики ради личной выгоды и популярности готовы принести в жертву национальные интересы Эстонии. С утверждением, что оба политика получили порцию популярности благодаря этому выступлению, я соглашусь, но в то же время ведь работа политика и заключается в том, чтобы думать, как помочь гражданам. Я сам видел Михаила Кылварта в этой передаче и хотел бы здесь осмыслить, что представляют собой наши национальные интересы. Но перед этим необходимо пояснить, что я беспартийный и не занимаюсь политикой, что в конкретном случае, безусловно, было сделано Лаури Хуссаром, ведущим политиком «Ээсти 200».

Прежде всего, о выражении «пропагандистская передача». Правда в том, что в наших СМИ закрепилось утверждение, что передачи восточного соседа — это пропаганда. Так как я интересуюсь новостями и ежедневно в курсе поступающей практически из всех источников (эстонских, российских, английских) информации, я настаиваю, что каждая страна всегда передает информацию, исходя из своих национальных интересов. Конечно, это делают и российские информационные источники. Но что делает, например, «Актуальная камера» или некоторые другие политические передачи? То же самое, что и российские информационные каналы, то есть эстонские каналы всегда транслируют новости, исходя из национальных или союзнических интересов. Я считаю, что простой гражданин сам в состоянии понять, где правда, а где действительно пропаганда.

Господин Кылварт выступил достойно. Он утверждал, что обратился к правительству, и сказал, что у него как у муниципального политика нет права обращаться к руководителю другой страны. Он объяснил, что у нас действительно очень тяжелая ситуация в связи с эпидемией коронавируса. Он не попросил ничего, это был обстоятельный диалог.

И теперь о наших национальных интересах. Чтобы переломить хребет пандемии, нам надо не только увеличивать поставки единичных вакцин, но и приобретать много разных вакцин. Так как вакцинация у нас добровольная, у каждого гражданина должна быть возможность выбора, что сейчас полностью отсутствует. Страны Восточной Европы заинтересованы как в китайской, так и в российской вакцинах, очень многие люди верят в эффективность «Спутника V». 72

Осмелюсь сказать, что качество здоровья жителей Эстонии, то есть наши национальные интересы, больше всего пострадали от процесса вакцинации, проводимой Европейским союзом под руководством Урсулы фон дер Лайен. Только я не слышал, чтобы наша власть как-то критиковала эти институты.

Жаль, что политика проникла и в процесс вакцинации. Почему-то жизнь и здоровье людей вторичны. В конце января Россия подала связанные с вакциной документы в Европейское агентство по лекарственным средствам, только 4 марта ими стали заниматься и, конечно, с этим будут тянуть столько, сколько возможно. В то же время вакцина AstraZeneca была принята в течение нескольких недель, хотя было известно, что клинических испытаний недостаточно. Параллельно с защитой интересов фармацевтических компаний ЕС и США руководство Европейского союза включило политику в процесс вакцинации.