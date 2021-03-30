Прием ходатайств о компенсации заработной платы начнется 1 апреля

Ходатайство о компенсации заработной платы нужно подавать на портале самообслуживания Кассы страхования от безработицы e-töötukassa, прием ходатайств начнется в четверг 1 апреля. Ходатайство может подать работодатель или его доверенное лицо. Компенсация будет переводиться на банковский счет работника.

Основанием для компенсации заработной платы за март и апрель является снижение оборота и уменьшение нагрузки или заработной платы работников. В заявлении на портале самообслуживания Кассы страхования от безработицы работодатель должен будет отметить, каким критериям он соответствует, и приложить подтверждающие документы.

Касса страхования от безработицы в одном месяце может возместить работнику 60% от его средней заработной платы в месяц. Максимальный размер компенсации на одного работника составляет в месяц 1000 евро брутто. Работодатель при этом должен заплатить своему работнику заработную плату в размере не менее 200 евро брутто. Работника, который получил компенсацию, нельзя будет сократить в том же месяце, а также в течение следующих двух месяцев.

Компенсацию могут также получить физические лица-предприниматели, предпринимательский доход которых в 2020 году был на 50 процентов меньше, чем в 2019 году. Размер компенсации для FIE составляет 584 евро в месяц.

Для ходатайства о компенсации нужно подавать заявления за каждый месяц отдельно. Заявления о компенсации заработной платы за март можно подавать до конца апреля. В начале мая начнется прием заявлений о компенсации заработной платы за апрель.