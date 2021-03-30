Банк Эстонии: из второй пенсионной ступени заберут больше денег, чем предполагалось

По мнению центрального банка, быстрый экономический рост во второй половине года имеет два источника: снятие операционных ограничений и временное резкое увеличение потребления за счет снятия накопленных во второй пенсионной ступени денег.

Экономика восстановится позже, чем прогнозировалось в декабре, но более стремительно. Более раннему преодолению кризиса мешают новая вспышка коронавируса и связанные с ней ограничения. Из-за ограничений часть экономики услуг (отели, рестораны, туристические услуги, пассажирский транспорт, развлечения) останется в длительной рецессии, которая не сможет выйти из кризиса до второй половины года. Поэтому восстановление экономики сдвинется на вторую половину этого года.

Вторую ступень покидает больше людей, чем ожидалось

Нормализация экономических условий совпадает по времени с первым этапом выплат из второй пенсионной ступени. На первом этапе люди заберут из второй ступени больше денег, чем предполагалось ранее, потому что, вопреки ожиданиям, деньги заберут люди с пенсионными сбережениями выше среднего. Это значит, что средняя сумма, которую люди заберут из второй пенсионной ступени, будет намного больше, чем предполагалось ранее. Резкое увеличение дохода домохозяйств также приведет к более высоким расходам на потребление, что даст временный мощный импульс экономике во второй половине года.

Экономика вырастет на 2,7%

По итогам года Банк Эстонии прогнозирует рост экономики на 2,7%, а в 2022 году - на 5%, однако отмечает сохранение высокой неопределенности прогноза.

В центробанке также указали на риск роста долгосрочной безработицы из-за затяжного характера, который принял кризис, но не считают вероятным существенное увеличение общей безработицы, поскольку основные коррективы в пострадавших секторах уже произошли.