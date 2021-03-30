Эстонский радикал угрожал молодым соцдемам расправой в стиле Брейвика
Расследование, начавшееся с содержащих угрозы сообщений, выявило связи молодых жителей Эстонии с правыми радикалами зарубежных стран, пишет Postimees.
Расследование, начавшееся с содержащих угрозы сообщений, выявило связи молодых жителей Эстонии с правыми радикалами зарубежных стран, пишет Postimees.
Молодой житель Ярвамаа, придерживающийся праворадикальных взглядов, осенью 2018 года угрожал устроить на мероприятии молодых социал-демократов акцию в духе норвежского террориста Андерса Брейвика. Следствие вскрыло его связи с правыми радикалами Европы и Америки, и его наказали как за угрозы, так и за осквернение государственной символики.
Молодые соцдемы планировали устроить осенью 2018 года в центре отдыха Нелиярве двухдневное мероприятие SotsCamp, в ходе которого собирались поиграть в государственное управление. Для этого создали в социальной сети Facebook отдельную страничку.
«В октябре 2018 года мы с руководством молодежной организации соцдемов начали просматривать количество зарегистрированных участников мероприятия. Помню, что заполнили регистрационную анкету менее десяти человек», - рассказал член правления организации на допросе в КаПо. Поскольку зарегистрировавшихся было мало, в организации подумывали перенести мероприятие, но все же решили отправить напоминания.
31 октября 2018 года член правления молодых соцдемов отправил в Messenger напоминание людям, которые отметили себя участниками мероприятия, но не заполнили форму регистрации. Он написал им: «Привет! Я — руководитель сферы развития молодых соцдемов и организую SotsCamp. На странице Eventa мне бросилось в глаза, что ты заинтересован, но не зарегистрировался. У меня простой вопрос — почему?» Через полчаса Кристо Кивисто (21) прислал ему в ответ смайлик, показывающий язык, фото норвежского убийцы Андерса Брейвика и спросил: «Какой калибр предпочитаете?»
«Фото Брейвика было сделано в зале суда, он смотрел в объектив со спокойной и пугающей улыбкой. Мне сразу вспомнилась произошедшее на мероприятии норвежских социал-демократов, когда Брейвик убивал молодых людей. У меня сразу возникла аналогия с местом расположения центра отдыха в Нелиярве, который тоже находится на берегу озера, а с другой стороны лес, в котором при необходимости можно спрятаться. Мне стало страшно, что Кристо Кивисто приедет и начнет стрелять. Через пару дней я отмечал своей 18-летие на мероприятии в Германии, на котором собрались социал-демократы, среди которых были и те, кто выжил в норвежской бойне», - рассказал член правления.
Как появилось сообщение с угрозами, объясняет имеющаяся в материалах дела выдержка из фейсбучной группы «Ограничение», объединяющей молодых людей с радикальными взглядами. Группа получила название по книге советника американской террористической организации Atomwaffen Division (Дивизия атомного оружия) Джеймса Мэсона Siege («Ограничение»).
Кивисто советовался в группе, не отправить ли в ответ фото улыбающегося Брейвика, не спросить ли, где пройдет лагерь. Также он спрашивал, не написать ли, что не может заплатить за участие в мероприятии, поскольку после покупки боеприпасов у него уже нет 10 евро.
Разговаривая с работникам КаПо, Кивисто не отрицал, что отправил соцдемам сообщение с угрозами, но, по его словам, он сделал это шутки ради и у него не было планов кого-то убивать: «Молодые социал-демократы тогда вызывали во мне ненависть, а их деятельность не совпадала с моим мировоззрением. Я отметил, что интересуюсь мероприятием, чтобы быть в курсе того, что они делают, так сказать, свой среди чужих».
По словам молодого человека, его возмущали представители социал-демократических взглядов, поскольку он считал их соучастниками возникновения миграционного кризиса: «Мне казалось, что они хотят создать такую же ситуацию, как в Швеции, где коренной народ должен жить в страхе, а преступления, совершенные иммигрантами, все учащаются. Я точно знал, что я делаю, когда отправлял фото улыбающегося террориста Андерса Брейвика, и я знал, что Брейвик означает для социал-демократов».
19 июня 2018 года Кивисто с двумя друзьями отправился на крышу старого заброшенного бассейна в Аравете Ярваского уезда, где ножом резал флаг ЕС и выкрикивал нацистские приветствия: «Этим я выражал свою злость и презрение к Европейскому союзу, в котором в то время видел врага эстонского народа. В то время, когда я резал флаг, я носил маску с черепом, и это символизировало, что у меня как у человека, придерживающегося нацистской идеологии, есть цель».
Флаг Европейского союза, кромсание которого записал на видео друг Кивисто, он привез в июне 2018 года из Болгарии, где участвовал в организованном неонацистами марше в честь нацистской организации Болгарии под руководством Христо Лукова. По словам Кивисто, в Болгарии он тоже изрезал флаг ЕС, висевший на фасаде одного из зданий.
Это не первое приключение, в которое он попал из-за ненависти к флагам. В ночь на 24 февраля 2019 года он вместе с друзьями сорвал со стены гостиницы My City Hotel на улице Вана-Пости с Старом городе Таллинна флаг США. За это Харьюский уездный суд в июле приговорил его к двум месяцам условного лишения свободы с годичным испытательным сроком.
Кивисто признался в Полиции безопасности, что интересовался праворадикальной литературой и общался с единомышленниками из разных стран. По словам молодого человека, он общался с членами праворадикальной организации Северных стран Nordic Resistance Movement (NRM) и участвовал в организованных ею акциях. Во время обыска у него дома нашли флаг фашистской Германии со свастикой, флаг СС, флаг NRM и флаг Atomwaffen Division. Также нашли две учебные гранаты и запрещенные в гражданском обращении кастеты.
В начале февраля в Пайдеском доме правосудия Пярнуского уездного суда было утверждено заключенное с прокуратурой соглашение, в соответствии с которым Кивисто наказали за угрозы и осквернение символики международной организации и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Приговор не будет приведен в исполнение, если в течение двух лет Кивисто не совершит нового преступления.
Закрытую группу «Ограничение» создали в социальной сети Facebook незадолго до того, как социал-демократы получили угрозы. В группу входили Кристо Кивисто, его единомышленник Кевин Кыйвик и несовершеннолетние Р.Л. и М.Л.. Последнего называют руководителем организации Feuerkrieg Division, призванной во многих странах террористической: в момент ее создания М.Л. было всего 13 лет.
«Насколько я помню, группу общения создал Кевин Кыйвик, с которым в реальной жизни я никогда не встречался. Я познакомился в Кыйвиком в созданной членами молодежной организации «Синее пробуждение» группе «Tublid Goid» на сервере Discord, рассказал Кивисто на допросе в КаПо. Он объяснил, что евреи называют неевреев гоями.
«На Discord я связался с Кевином Кыйвиком лично, поскольку его речи показались мне достаточно радикальными, и предложил ему летом 2018 года присоединиться к Nordic Resistance Movement, которая для меня является агрессивной национал-социалистической организацией. Кыйвик отказался, поскольку утверждал, что ему есть, что терять», - рассказал Кивисто.
Летом 2018 года на мероприятии молодежной организации EKRE «Синее пробуждение» он впервые встретился с Р.Л.. Встреча прошла в расположенном на Тартуском шоссе пабе. С М.Л. Кивисто тоже познакомился на сервере Discord.
Показания Кивисто проливают КаПо свет на отношения эстонских праворадикалов с зарубежными единомышленниками. Кивисто детально описал свои соприкосновения с организацией Северных стран Nordic Resistance Movement (NRM).
«В конце 2017 года меня заинтересовала деятельность NRM. Я знал, что северное крыло расположено в Швеции и речь идет о нацистском движении, которое борется с иммиграцией. Нашел на YouTube видео об агрессивности NRM, которая была связана с демонстрациями. Они становились агрессивными при вмешательстве полиции или «антифа». В то время агрессия была мне интересна, поэтому NRM мне сразу понравилась», - рассказал Кивисто.
По словам молодого человека, в конце 2017 года он присоединился к странице организации: «Приглашение мне прислал человек, имя которого я не помню. На NRM в Discord был один человек, аватарка которого была раскрашена в цвета эстонского флага, а имя пользователя — Esstland. Я связался с ним и узнал, что это живущий в Швеции эстонец Оскар Райхарт Лаас, который и прислал мне в Facebook приглашение».
В феврале 2018 года Кивисто впервые отправился на Марш Лукова в Болгарии и встретился там, по его словам, с руководителем шведского крыла NRM Пером Шёргреном и Робертом Эклундом: «С ними был и медиаканал организации NTM или Nordic TV, которому я дал два интервью. Я заинтересовал их потому, что был единственным эстонцем на марше и потому, что я молодой. На Марше Лукова я шел с ними в первых рядах. Во время марша оба руководителя говорили мне, что в NRM есть план расширения на Эстонию. Они пригласили меня 1 мая на демонстрацию в Швеции».
Кивисто рассказал, что 24 февраля 2018 года непосредственно перед факельным шествием EKRE он встретился с членами NRM, которые приехали из Финляндии и Швеции: «Встретились в ресторане Olde Hansa в Старом городе, счет оплатили шведы. В конце факельного шествия у соратников был эстонский флаг с крестом гильдии, который член «Синего пробуждения» Маркус Юссила пытался выхватить у него из рук. Когда мы начали двигаться в его сторону, он прекратил свои действия».
В конце апреля Кивисто поехал в Швецию, чтобы принять участие в демонстрации 1 мая: «За день до демонстрации мы с Оскаром Райхартом Лаасом ездили по Стокгольму. Пытались установить плакат с адресом шведского сайта NRM на автобане, но поскольку заметили двух полицейских, идущих в нашу сторону, убежали и окольными путями отправились домой к Оскару. В тот же вечер на поезде мы поехали в Боден, где прошла демонстрация. После демонстрации общался с руководителем стокгольмского крыла NRM Андресом Ридбергом на тему расширения организации в Эстонии. Он хотел, чтобы я нашел хотя бы десять активных мужчин, которые подошли бы для организации и иногда приезжали в Швецию, где прошли бы обучение, которое, в числе прочего, содержало агрессивное поведение. Ридберг дал мне два флага NRM».
Во время той поездки в Швецию Кивисто познакомился с членом финского крыла NRM Онни Йоханнесом Раути, вместе с которым он позже попал в заварушку с американским флагом.
На допросе Кивисто рассказал, что был ярым сторонником NRM, но не был ее членом: «В начале лета 2018 года я отправил на счет NRM пожертвование в 50 евро. Подтверждаю, что я никогда не был членом ни одной радикальной организации, в том числе, Atomwaffen Division (AWD), но поддерживал NRM. AWD интересовала меня скорее в первые месяцы, но я не хотел к ней принадлежать, поскольку их мировоззрение не совпадало с моим».
Летом 2018 года Кивисто искал в Эстонии людей, которых NRM могла заинтересовать, но никто не хотел к нему присоединяться. Он нашел одного возможного кандидата, который сказал, что если найдется достаточное количество желающих, его можно учитывать, но на том разговоры закончились и больше они на эту тему не общались. Кивисто заверил Полицию безопасности, что сейчас он уже другой человек и иной смысл жизни ему дала служба в армии. По его словам, угрозы в интернете для него были способном выражения ненависти, а реального желания причинить кому-то вред у него не было: скорее, он хотел показать эти своим единомышленникам свой статус.