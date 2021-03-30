Эстонский радикал угрожал молодым соцдемам устроить над ними расправу в стиле Брейвика
Начавшееся с угрожающих сообщений расследование выявилось связи молодых людей с правыми радикалами зарубежных стран, пишет Postimees.
Начавшееся с угрожающих сообщений расследование выявилось связи молодых людей с правыми радикалами зарубежных стран, пишет Postimees.
Молодой человек из Ярвамаа с право-радикальными взглядами осенью 2018 года угрожал устроить на мероприятии молодых социал-демократов акцию в духе норвежского террориста Андерса Брейвика. Следствие вскрыло его связи с право-радикалами Европы и Америки, и его наказали как за угрозы, так и за осквернение государственной символики.
Молодые соцдемы планировали устроить осенью 2018 года в центре отдыха Нелиярве двухдневное мероприятие SotsCamp, в ходе которого собирались поиграть в государственное управление. Для этого создали в социальной сети Facebook отдельную страничку.
«В октябре 2018 года мы с руководством молодежной организации соцдемов начали просматривать количество зарегистрированных участников мероприятия. Помню, что это было меньше десяти человек, которые заполнили регистрационную анкету»,- рассказал член правления организации на допросе в КаПо. Поскольку участников было мало, в организацияи думали о переносе мероприятия, но все же решили отправить напоминание.
31 октября 2018 года член правления молодых соцдемов отправил в Messenger напоминание людям, которые отметили себя участниками мероприятия, но не заполнили форму регистрациию. Он написал им: «Хей! Я — руководитель сферы развития молодых соцдемов и организую SotsCamp. На странице Eventa мне бросилось в глаза, что ты заинтересован, но не зарегистрировался. У меня простой вопрос — почему?» Через полчаса Кристо Кивисто (21) прислал ему в ответ фото норвежского убийцы Андерса Брейвика, вопрос «Какой калибр предпочтете?» и смайлик, показывающий язык.
«Фото Брейвика было сделано в зале суда и он смотрел в камеру со спокойной и вызывающей страх улыбкой. Мне сразу вспомнилась произошедшая на мероприятии норвежских социал-демократов стрельба, где Брейвик убивал молодых людей. У меня сразу возникла аналогия с местом расположения центра отдыха в Нелиярве, который тоже находится на берегу озера, с одной стороны лест, где при необходимости можно спрятаться за деревьями. У меня возник страх, что Кристо Кивисто придет на мероприятие SotsCamp с оружием и начнет стрелять. Через пару дней я отмечал 18-летие на одном мероприятии в Германии, на котором собрались социал-демократы, среди которых были и те, кто выжил в норвежской бойне», - рассказал член правления.
Как появилось сообщение с угрозами объявляет имеющаяся материалах дела выдержка из группы в Facebook «Ограничение», объединяющей разделяющих радикальные взгляды молодых людей. Группа получила название от книги советника американской террористической организации Atomwaffen Division (Дивизия атомного оружия) Джеймса Мэсона «Siege» («Ограничение»).
Кивисто обсуждал в группе с соратниками: «Отправить ему в ответ улыбающегося Брейвика», «спросить, где лагерь пройдет». Также он обсуждал, написать ли, что не может заплатить за участие в мероприятии, поскольку после покупки боеприпасов у него больше нет 10 евро?
Разговаривая с работникам КаПо, Кивисто не отрицал, что отправил соцдемам сообщение с угрозами, но, по его словам, он сделал это ради шутки, у него не было планов кого-то убивать: «Молодые социал-демократы тогда вызывали во мне ненависть, а их деятельность не совпадала с моим мировоззрением. Я отметил, что интересуюсь мероприятием, чтобы быть в курсе того, что они делают, так сказать, свой среди чужих».
По словам молодого человека, его тогда злили представители социал-демократических взглядов, поскольку он считал их соучастниками возникновения миграционного кризиса: «Мне казалось, что они хотят создать такую же ситуацию, как в Швеции, где коренной народ должен жить в страхе, а преступления, совершенные иммигрантами, становятся все чаще. Я точно знал, что я делаю, когда отправлял фото улыбающегося террориста Андерса Брейвика, и я знал, что Брейвик означает для социал-демократов».
19 июня 2018 года Кивисто с двумя друзьями отправился на крышу старого заброшенного бассейна в Аравете Ярваского уезда, где ножом резал флаг и выкрикивал нацистские приветствия: «Этим я выражал свою злость и презрение к Европейскому союзу, в котором в то время видел врага эстонского народа. В то время, когда резал флаг, я носил маску с черепом, что в то время символизировало для меня, что у меня, как у человека, выражающего нацистскую идеологию, есть своя цель».
Флаг Европейского союза, разрезание ножом которого записал на видео друг Кивисто, он привез в июне 2018 года из Болгарии, где участвовал организованном неонацистами марше, которым выражали почет руководимой Христо Луковым нацистской организации Болгарии. По словам Кивисто, флаг ЕС он порезал и на фасаде одного дома в Болгарии.
Это не первое приключение, в которое он попал из-за иностранного флага. В ночь на 24 февраля 2019 года он вместе с друзьями сорвал со стены гостиницы My City Hotel на улице Вана-Пости с Старом городе Таллинна флаг США. За это Харьюский уездный суд в июле приговорил его к двум месяцам условного лишения свободы с годичным испытательным сроком.
Кивисто признался Полиции безопасности, что интересовался право-радикальной литературой и общался в единомышленниками в разных странах. По словам молодого человека, он общался с членами право-радикальной организации Северных стран Nordic Resistance Movement (NRM) и участвовал с акциях протеста, организованных этой организацией. Во время обыска у него дома нашли флаг фашистской Германии со свастикой, флаг СС, флаг NRM и флаг Atomwaffen Division. Также нашли две учебные гранаты и запрещенные в гражданском обращении кастеты.
В начале февраля в Пайдеском доме правосудия Пярнуского уездного суда было утверждено заключенное с прокуратурой соглашение, согласно которому Кивисо наказали за осквернение символики международной организации и угрозы и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Приговор не будет приведен в исполнение, если в течение двух лет Кивисто не совершит нового преступления.
Закрытую группу «Ограничение» создали в социальной сети Facebook незадолго до того, как социал-демократы получили угрозы. В группу входили Кристо Кивисто, его единомышленник Кевин Кыйвик и несовершеннолетние Р.Л. и М.Л.. Последнего называют руководителем Feuerkrieg Division, названной во многих странах террористической, которому в момент ее создания было всего 13 лет.
«Насколько я помню, группу общения создал Кевин Кыйвик, с которым в реальной жизни я никогда не встречался. Я познакомился в Кыйвиком в созданной членами молодежной организации «Синее пробуждение» группе «Tublid Goid» на сервере Discord, рассказал Кивисто на допросе в КаПо. Он объяснил, что евреи называют неевреев гоями.
«На Discord я связался с Кевином Кыйвиком лично, поскольку его речи показались мне достаточно радикальными, чтобы предложить ему летом 2018 года присоединиться к Nordic Resistance Movement, которая для меня является национал-социалистической агрессивной организацией. Кыйвик отказался, поскольку утверждал, что ему есть, что терять», - рассказал Кивисто.
Летом 2018 года на мероприятии молодежной организации EKRE «Синее пробуждение» он впервые встретился с Р.Л.. Встреча прошла в расположенном на Тартуском шоссе пабе. С М.Л. Кивисто тоже познакомился на сервере Discord.
Показания Кивисто проливают КаПо свет на отношения эстонских право-радикалов с зарубежными единомышленниками. Кивисто детально описал свои соприкосновения с организацией Северных стран Nordic Resistance Movement (NRM).
«В конце 2017 года меня заинтересовала деятельность NRM. Я знал, что северное крыло расположено в Швеции и речь идет о нацистском движении, которое борется с иммиграцией. Нашел на YouTube видео об агрессивности NRM, которая была связана с демонстрациями. Они становились агрессивными при вмешательстве полиции или «антифа». В то время агрессия была мне интересна, поэтому NRM мне быстро понравилась», - рассказал Кивисто.
По словам молодого человека, в конце 2017 года он присоединился к странице организации: «Приглашение мне прислал человек, имя которого я не помню. На NRM в Discord был один человек, аватарка которого была раскрашена в цвета эстонского флага, а имя пользователя — Esstland. Я связался с ним и узнал, что это живущий в Швеции эстонец, которым оказался Оскар Райхарт Лаас, который и прислал мне в Facebook приглашение».
В феврале 2018 года Кивисто впервые отправился на Марш Лукова в Болгарии и встретился там, по его словам, с руководителем шведского крыла NRM Пером Шёргреном и Робертом Эклундом: «С ними был и медиаканал организации NTM или Nordic TV, которому я дал два интервью. Я заинтересовал их потому, что был единственным эстонцем на марше и потому что я молодой. На Марше Лукова я шел с ними в первых рядах. Во время марша оба руководителя говорили мне, что в NRM есть план расширения на Эстонию. Они пригласили меня 1 мая на демонстрацию в Швеции».
Кивисто рассказал, что 24 февраля 2018 года непосредственно перед факельным шествием EKRE он встретился с членами NRM, которые приехали из Финляндии и Швеции: «Встретились в ресторане Olde Hansa в Старом городе, счет оплатили шведы. В конце факельного шествия у соратников был эстонский флаг с крестом гильдии, который член «Синего пробуждения» Маркус Юссила пытался выхватить у него из рук. Когда мы начали двигаться в его сторону, он прекратил свои действия».
В конце апреля Кивисто поехал в Швецию, чтобы принять участие в демонстрации 1 мая: «За день до демонстрации мы с Оскаром Райхартом Лаасом ездили по Стокгольму. Пытались установить плакат с адресом шведского сайта NRM на автобане, но поскольку заметили двух полицейских, идущих в нашу сторону, убежали и окольными путями пошли домой к Оскару. В тот же вечер на поезде мы поехали в Боден, где прошла демонстрация. После демонстрации общался с руководителем стокгольмского крыла NRM Андресом Ридбергом на тему расширения организации в Эстонии. Он хотел, чтобы я нашел хотя бы 10 активных мужчин, которые подошли бы для организации и иногда приезжали в Швецию, где прошли бы обучение, которое, в числе прочего, содержало агрессивное поведение. Ридберг дал мне два флага NRM»
Во время той поездки в Швецию Кивисто познакомился с членом финского крыла NRM Онни Йоханнесом Раути, вместе с которым он позже попал в заварушку с американским флагом.
На допросе Кивисто рассказал, что был ярым сторонником NRM, но не был ее членом: «В начале лета 2018 года я отправил на счет NRM пожертвование в 50 евро. Подтверждаю, что я никогда не был членом ни одной радикальной организации, в том числе, Atomwaffen Division (AWD), но поддерживал NRM. AWD интересовала меня скорее в первые месяцы, но я не хотел к ней принадлежать, поскольку их мировоззрение не совпадало с моим».
Летом 2018 года Кивисто искал в Эстонии людей, которых NRM могла заинтересовать, но никто не хотел присоединяться. Он нашел одного возможного кандидата, который сказал, что если найдется достаточное количество желающих, его можно учитывать, но на том разговоры и закончились, и больше они на эту тему не общались. Кивисто заверил Полицию безопасности, что сейчас он уже другой человек и иной смысл жизни ему дала служба в армии. По его словам, угрозы в интернете для него были способном выражения ненависти и реального желания причинить кому-то вред у него не было, скорее он хотел показать эти своим единомышленникам свой статус.