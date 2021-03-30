Эстонский радикал угрожал молодым соцдемам устроить над ними расправу в стиле Брейвика

«Насколько я помню, группу общения создал Кевин Кыйвик, с которым в реальной жизни я никогда не встречался. Я познакомился в Кыйвиком в созданной членами молодежной организации «Синее пробуждение» группе «Tublid Goid» на сервере Discord, рассказал Кивисто на допросе в КаПо. Он объяснил, что евреи называют неевреев гоями.

«На Discord я связался с Кевином Кыйвиком лично, поскольку его речи показались мне достаточно радикальными, чтобы предложить ему летом 2018 года присоединиться к Nordic Resistance Movement, которая для меня является национал-социалистической агрессивной организацией. Кыйвик отказался, поскольку утверждал, что ему есть, что терять», - рассказал Кивисто.

Летом 2018 года на мероприятии молодежной организации EKRE «Синее пробуждение» он впервые встретился с Р.Л.. Встреча прошла в расположенном на Тартуском шоссе пабе. С М.Л. Кивисто тоже познакомился на сервере Discord.

Отношения с право-радикалами Северных стран

Показания Кивисто проливают КаПо свет на отношения эстонских право-радикалов с зарубежными единомышленниками. Кивисто детально описал свои соприкосновения с организацией Северных стран Nordic Resistance Movement (NRM).

«В конце 2017 года меня заинтересовала деятельность NRM. Я знал, что северное крыло расположено в Швеции и речь идет о нацистском движении, которое борется с иммиграцией. Нашел на YouTube видео об агрессивности NRM, которая была связана с демонстрациями. Они становились агрессивными при вмешательстве полиции или «антифа». В то время агрессия была мне интересна, поэтому NRM мне быстро понравилась», - рассказал Кивисто.

Во время обыска дома у Кивисто в числе прочего нашли флаг NRM. ФОТО: Фото из материалов дела

По словам молодого человека, в конце 2017 года он присоединился к странице организации: «Приглашение мне прислал человек, имя которого я не помню. На NRM в Discord был один человек, аватарка которого была раскрашена в цвета эстонского флага, а имя пользователя — Esstland. Я связался с ним и узнал, что это живущий в Швеции эстонец, которым оказался Оскар Райхарт Лаас, который и прислал мне в Facebook приглашение».

В феврале 2018 года Кивисто впервые отправился на Марш Лукова в Болгарии и встретился там, по его словам, с руководителем шведского крыла NRM Пером Шёргреном и Робертом Эклундом: «С ними был и медиаканал организации NTM или Nordic TV, которому я дал два интервью. Я заинтересовал их потому, что был единственным эстонцем на марше и потому что я молодой. На Марше Лукова я шел с ними в первых рядах. Во время марша оба руководителя говорили мне, что в NRM есть план расширения на Эстонию. Они пригласили меня 1 мая на демонстрацию в Швеции».